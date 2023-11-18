Almanya vs Türkiye maçı canlı, şifresiz izleme linkleri araştırılıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, Almanya ile bugün oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, Berlin Olimpiyat Stadı'nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde son antrenmanını gerçekleştirdi. Peki, Almanya Türkiye hazırlık maçı ne zaman? Almanya - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, nereden izlenir? İşte detaylar…

ALMANYA TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN? Almanya - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, nereden izlenir? Almanya vs Türkiye CANLI, ŞİFRESİZ İZLE!

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen çalışmaya aday kadroda yer alan futbolcuların tamamı katıldı. Peki, Almanya Türkiye hazırlık maçı ne zaman? Almanya - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, nereden izlenir? Almanya vs Türkiye CANLI, ŞİFRESİZ İZLE! İşte detaylar…

ALMANYA TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Almanya ile yarın özel maçta karşı karşıya gelecekA Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti. A Milli takımımız dünkü idmanda ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Oyuncular, son bölümde ise çift kaleli taktik uygulamalar üzerinde çalıştı.

Türkiye, yarın TSİ 22.45'te Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Almanya ile karşılaşacak. Müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Bartosz Frankowski yönetecek.

ALMANYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?

Ay-yıldızlıların antrenmanını Türkiye Futbol FederasyonuBaşkanı Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekilleri Yalçın Orhan, Yusuf Günay, Mustafa Eröğüt, Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Yönetim Kurulu Üyeleri Talat Papatya ve Cengiz Erdim ile Genel Sekreter Taner Senseven tribünden takip etti.

Milliler, bugün kamp yaptığı otelde basına kapalı olarak gerçekleştirilecek son antrenmanla Almanya maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Milli maç ise TRT 1 ekranlarından naklen, canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.