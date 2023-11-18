ALMANYA TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI İLK 11'LER || Almanya - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, nereden izlenir?

Almanya vs Türkiye maçı canlı, şifresiz izleme linkleri araştırılıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, Almanya ile bugün oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, Berlin Olimpiyat Stadı'nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde son antrenmanını gerçekleştirdi. Peki, Almanya Türkiye hazırlık maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Almanya Türkiye hazırlık maçı ne zaman? Almanya - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, nereden izlenir? İşte detaylar…

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen çalışmaya aday kadroda yer alan futbolcuların tamamı katıldı.Peki, Almanya Türkiye hazırlık maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Almanya Türkiye hazırlık maçı ne zaman? Almanya - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, nereden izlenir? İşte detaylar…

ALMANYA TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI İLK 11'LER

A Milli Futbol Takımı, özel bir maçta 18 Kasım Cumartesi günü saat 22.45'te Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Almanya ile karşılaşacak. Milli takım, bu maçın ardından 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda deplasmanda Galler ile mücadele edecek.

İşte Türkiye'nin muhtemel 11'i:

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, İsmail Yüksek, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Yusuf Sarı, Barış Alper Yılmaz.

ALMANYA: Ter Stegen, Tah, Süle, Rüdiger, Henrichs, İlkay, Kimmich, Wirtz, Havertz, Sane, Füllkrug

ALMANYA TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Almanya ile yarın özel maçta karşı karşıya gelecekA Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti. A Milli takımımız dünkü idmanda ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Oyuncular, son bölümde ise çift kaleli taktik uygulamalar üzerinde çalıştı.

Türkiye, yarın TSİ 22.45'te Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Almanya ile karşılaşacak. Müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Bartosz Frankowski yönetecek.

ALMANYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?

Ay-yıldızlıların antrenmanını Türkiye Futbol FederasyonuBaşkanı Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekilleri Yalçın Orhan, Yusuf Günay, Mustafa Eröğüt, Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Yönetim Kurulu Üyeleri Talat Papatya ve Cengiz Erdim ile Genel Sekreter Taner Senseven tribünden takip etti.

Milliler, bugün kamp yaptığı otelde basına kapalı olarak gerçekleştirilecek son antrenmanla Almanya maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Milli maç ise TRT 1 ekranlarından naklen, canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.