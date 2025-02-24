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Almanya seçimlerinde son durum ne?

Almanya seçimlerinde son durum ne?
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Almanya'da yaklaşan genel seçimler öncesi son durum merak ediliyor. Seçimlerin sonuçları, Almanya'nın gelecekteki politikasını ve Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini belirleyecek öneme sahip. Seçimlerde hangi partinin öne çıkacağı ve kimin başbakan olacağı konusundaki tahminler devam ediyor.

Almanya'da 23 Şubat 2025 tarihinde yapılan genel seçimlerin sonuçları açıklandı. Seçimlerde Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) %28,5 oy oranıyla birinci parti olurken, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi %20,8 oyla büyük bir çıkış yaptı. Peki, Almanya seçimlerinde son durum ne? Almanya seçimlerinde hangi parti kazandı? Yeni başbakan kim olacak? İşte Almanya genel seçimleri 2025 sonuçları ve olası koalisyon senaryoları…

ALMANYA SEÇİMLERİNDE SON DURUM NE?

Almanya Seçim Kurulunun açıkladığı geçici resmi sonuçlara göre, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 28,6 ile genel seçimi önde tamamladı.

Buna göre, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Bavyera eyaletinde teşkilatlanmış kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisinden (CSU) oluşan CDU/CSU, oyların yüzde 28,6'sını alarak seçimi önde tamamladı.

Aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi bir önceki seçimlere göre oy oranını 10,4 puan artırarak yüzde 20,8 ile ikinci sırada yer alıyor.

Almanya seçimlerinde son durum ne?Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Başbakan adayı Friedrich Merz

Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 16,4 oy oranıyla üçüncü, Yeşiller Partisi ise yüzde 11,6 ile dördüncü sırada bulunuyor.

Sol Parti ise oyunu bir önceki seçime göre 3,9 puan artırarak yüzde 8,8 oy oranını yakaladı.

Hükümetten ayrılarak ülkede erken genel seçime gidilmesine neden olan Hür Demokrat Parti (FDP) bu seçimlerde yüzde 4,3 oy oranıyla, yüzde 5'lik barajın altında kaldı.

İlk kez genel seçimlere katılan "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) Partisi de yüzde 4,9 oy oranıyla barajı aşmayı kıl payı kaçırdı.

Almanya seçimlerinde son durum ne?

Almanya Başbakanı ve SPD Genel Başkanı Olaf Scholz, Berlin'deki parti genel merkezinde seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından basın açıklaması yaptı. Seçimlerde alınan tarihi yenilgiyi kabul eden Scholz, rakibi Friedrich Merz'i tebrik etti.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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