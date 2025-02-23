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Almanya seçimi kim kazandı (CDU/CSU/AFD)?

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Almanya'da erken genel seçimler sona erdi. İlk sandık çıkış anketine göre, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) yüzde 29 oy alarak birinci oldu. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ise yüzde 19,5 oy alarak ikinci oldu. Mevcut Başbakan Olaf Scholz'u yeniden başbakan adayı gösteren Sosyal Demokrat Parti yüzde 9,7'lik bir kayıp yaşadı. Almanya seçimi kim kazandı?

Almanya'da yaklaşık 59,2 milyon seçmenin oy kullanma hakkı bulunduğu erken genel seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de sona ererken; ilk sandık çıkış anketinin sonuçları da belli oldu. Almanya seçimi kim kazandı (CDU/CSU/AFD)?

HRİSTİYAN BİRLİK PARTİLERİ YÜZDE 29 OY ALDI

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nın yayımladığı ilk sandık çıkış anketine göre, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz'i başbakan adayı gösteren Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 29 oy aldı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Bavyera eyaletinde teşkilatlanmış kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisinden (CSU) oluşan CDU/CSU'nun oy oranı 2021'deki seçimlere göre 4,9 puan arttı.

ZAFER İLAN ETTİ

Seçimin tamamlanmasının ardından Merz'in partisi CDU'dan yapılan açıklamada "Güveniniz için teşekkür ederiz, desteğiniz için teşekkür ederiz! Almanya'daki seçmenler bize açık bir yetki verdi: Ülkemiz için sorumluluk almak ve bir sonraki federal hükümete liderlik etmek. Bu güven bizim için hem bir teşvik hem de bir yükümlülüktür. Önümüzde büyük görevler olduğunu biliyoruz ve bunları alçakgönüllülük, kararlılık ve tüm gücümüzle üstleniyoruz. Sizlerle birlikte Almanya için siyasi değişimi gerçekleştirmek ve ülkemizi ileriye taşımak istiyoruz!" ifadesi kullanıldı.

AfD İKİNCİ SIRADA

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi bir önceki seçimlere göre oy oranını 9,1 puan artırarak yüzde 19,5 ile ikinci oldu. Bir önceki seçime göre neredeyse ikiye katlayan AfD'nin başbakan adayı Alice Weidel ise yaptığı ilk açıklamada, "Söylenmesi gereken şey, bu seçimin bizim için tarihi bir başarı olduğudur. Bu, şimdiye kadar elde ettiğimiz en iyi sonuç" ifadelerini kullandı.

SCHOLZ'A BÜYÜK ŞOK

Mevcut Başbakan Olaf Scholz'u yeniden başbakan adayı gösteren Sosyal Demokrat Partisinin (SPD) oy oranı bir önceki seçime göre 9,7 puan düştü. SPD, yüzde 16 oy oranıyla üçüncü sırada yer alıyor. Bu oran böyle kalırsa SPD, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan genel seçimlerde en düşük oy oranını almış olacak.

Yeşiller Partisinin de 2021'deki seçimlere göre oy oranı 1,2 puan düşerek yüzde 13,5'e indi.

HİÇ BİR PARTİ TEK BAŞINA İKTİDAR OLAMADI

İlk sandık çıkış anketi sonuçlarına göre, hiç bir parti tek başına iktidar olamıyor. Seçimin böyle tamamlanması halinde ise koalisyon hükümeti kurulması için görüşmelere başlanması bekleniyor.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump'tan Almanya seçimlerine ilişkin yaptığı ilk yorumda, "Bugün Almanya ve Donald Trump adındaki beyefendinin liderliğindeki ABD için büyük bir gün. Almanya'daki muhafazakar parti (Hristiyan Birlik partileri) seçimi kazanmış görünüyor. ABD'de olduğu gibi Almanya halkı da uzun yıllar hüküm süren özellikle enerji ve göç konularındaki sağduyudan yoksun gündemden bıktı" ifadelerini kullandı.

Almanya seçimi kim kazandı (CDU/CSU/AFD)?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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