Almanya seçim sonuçları 2023 açıklandı mı ve yurt dışı oyları ne zaman eklenecek soruları sıklıkla gündeme geliyor Almanya seçim sonuçları yüzde kaç ve Almanya seçim sonuçları merak ediliyor. 2023 Genel Seçimlerinde yurt dışı oyları belirleyici oldu. Peki, ALMANYA SEÇİM SONUÇLARI 2023: Yurt dışı oyları ne zaman eklenecek? Almanya seçim sonuçları yüzde kaç?

Seçimde 1 milyon 363 bin 143 oy geçersiz sayıldı! Bu rakama seçime giren 18 partiden hiçbiri ulaşamadı

2023 Genel Seçimlerinde halk, cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili için sandığa gitti. Almanya seçim sonuçları 2023 açıklandı mı ve yurt dışı oyları ne zaman eklenecek merak ediliyor. Yurt dışı oyları ne zaman eklenecek ve Almanya seçim sonuçları yüzde kaç olduğu araştırılıyor. ALMANYA SEÇİM SONUÇLARI 2023: Yurt dışı oyları ne zaman eklenecek? Almanya seçim sonuçları yüzde kaç? Detaylar haberimizdedir…

ALMANYA SEÇİM SONUÇLARI 2023

Türkiye dışında yaklaşık 1,5 milyonla en çok seçmenin bulunduğu Almanya'da 27 Nisan'da başlayan oy kullanma işlemi yerel saatle 21.00'de sona erdi. Almanya'da Berlin, Köln, Hamburg, Hannover, Münster, Essen, Düsseldorf, Mainz, Frankfurt, Karlsruhe, Stuttgart, Münih ve Nürnberg kentlerinde bulunan oy kullanma merkezlerine gelen vatandaşlar, 13 gün boyunca yerel 09.00-21.00 saatlerinde oylarını kullandı. 2023 Genel Seçiminde yurt dışı oy oranları için Haberler.com Seçim 2023 sayfasından öğrenebilirsiniz.

YURT DIŞI OYLARI NE ZAMAN EKLENECEK?

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışı kütüğüne kayıtlı seçmenler için 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında 73 ülkedeki 151 temsilcilik ve 16 merkezde oy kullandı. 2023 Genel Seçiminde yurt dışı oy oranları için Haberler.com Seçim 2023 sayfasından öğrenebilirsiniz.

ALMANYA SEÇİM SONUÇLARI YÜZDE KAÇ?