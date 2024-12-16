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Almanya seçim ne zaman?

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Meclis'te yapılan güvenoyu oylamasını kaybetti ve erken seçim süreci başladı. Scholz'un Kasım ayında hükümet ortaklarından Maliye Bakanı'nı Almanya Başbakanı Olaf Schogörevden almasıyla başlayan kriz tırmandı ve ülke erken seçime gitme kararı aldı. Hükümetin dağılmasının ardından SPD, Yeşiller ve Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin meclis grupları seçim tarihi için 23 Şubat 2025'te anlaşmıştı. Cumhurbaşkanı Steinmeier, nihai seçim tarihini belirleyecek.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Federal Meclis'te güvenoyu alamadı, erken seçim süreci başladı. Peki, Almanya seçim ne zaman?

ALMANYA SEÇİM NE ZAMAN?

Almanya'da Başbakan Olaf Scholz'un Kasım ayında hükümet ortaklarından Maliye Bakanı'nı görevden almasıyla başlayan kriz tırmandı. Scholz, güvenoyu almak için Federal Meclis'e çıktı. Meclis'ten Scholz'a güvenoyu çıkmayınca, ülke erken seçime gitme kararı aldı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz 6 Kasım'da Almanya'daki hükümet ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) temsilcileriyle yaptığı toplantıda, FDP Genel Başkanı da olan Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almıştı. Toplantının ardından FPD, hükümette yer alan bakanlarını geri çekmiş ve renklerinden dolayı "trafik ışığı koalisyonu" olarak adlandırılan hükümet dağılmıştı

SEÇİMLER İÇİN 23 ŞUBAT TARİHİNDE ANLAŞILDI

Hükümetin dağılmasının ardından SPD, Yeşiller ve Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin meclis grupları seçim tarihi için 23 Şubat 2025'te anlaşmıştı. Seçim tarihine ilişkin nihai kararı Cumhurbaşkanı Steinmeier verecek. Ancak partiler erken seçim için çalışmalara başladı.

Anayasa'nın 68'inci maddesine göre, başbakan, güvenoyu isteyeceğine ilişkin önergeyi meclise verdikten sonra Federal Meclis'te güven oylaması yapılıyor. Söz konusu önerge, meclisin çoğunluğu tarafından kabul edilmezse cumhurbaşkanı, başbakanın önerisiyle 21 gün içinde meclisi feshediyor. Başbakan, güvenoyu alamadığında Cumhurbaşkanı seçime gitmesini ister, bu sürecin ardından Almanya'da 60 gün içinde genel seçim yapılması öngörülüyor.

Almanya seçim ne zaman?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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