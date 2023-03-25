Almanya - Peru ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Mart Almanya - Peru maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Almanya - Peru canlı izle!

Bugün hazırlık maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Almanya - Peru maçı oldu. Peki, Almanya - Peru ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Mart Almanya - Peru maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Almanya - Peru maçı ne zaman başlayacak? Almanya - Peru maçının özeti nerede yayınlanır? Almanya - Peru maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...