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Almanya - Peru ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Mart Almanya - Peru maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Almanya - Peru canlı izle!

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Almanya - Peru ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Mart Almanya - Peru maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Almanya - Peru canlı izle!

Bugün hazırlık maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Almanya - Peru maçı oldu. Peki, Almanya - Peru ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Mart Almanya - Peru maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Almanya - Peru maçı ne zaman başlayacak? Almanya - Peru maçının özeti nerede yayınlanır? Almanya - Peru maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...

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Hazırlık maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Almanya - Peru maçı olacak. Peki, Almanya - Peru ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Mart Almanya - Peru maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...

Almanya - Peru Hazırlık maçı 25 Mart 2023 Cumartesi günü yani bugün saat 22:45 'de başlayacak.

Maçı S Sport + ekranlarından izleyebilirsiniz.

Maç, Wolfsburg'da, Volkswagen Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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