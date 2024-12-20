Almanya'nın Magdeburg kentinde bulunan Noel pazarına araç ile saldırı düzenlendi. Olay sonucunda ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı. Almanya Noel pazarı saldırısına kaç kişi öldü?

ALMANYA NOEL PAZARI SALDIRISINA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Yerel basına göre görgü tanıkları, bir kişinin arabayı hızla pazarın içine sürdüğünü ifade etti. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, Noel pazarının başkanı insanlara şehir merkezini terk etmeleri çağrısında bulundu.

Olay sonucunda 11 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin de yaralandığı aktarıldı.