Almanya - Macaristan maçı ne zaman, hangi kanalda? Almanya - Macaristan maçı saat kaçta? Almanya - Macaristan maçı şifresiz mi, HD izle!

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ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Almanya - Macaristan arasında Red Bull Arena stadyumunda oynanacak mücadele 23 Eylül Cuma günü S Sports'dan canlı olarak yayınlanacak.

ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Almanya - Macaristan arasındaki mücadele 23 Eylül Cuma günü saat 21:45'de başlayacak.