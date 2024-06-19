Almanya Macaristan maçı CANLI izle! (EURO 2024) Almanya Macaristan EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?

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ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI CANLI İZLE

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ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI CANLI YAYIN

Almanya Macaristan maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Almanya Macaristan maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V Dikey

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

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ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Almanya Macaristan maçı saat 19.00'da başlayacak.

ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Almanya Macaristan maçı bu akşam saat 19.00'da oynanacak.

ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya Macaristan maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Almanya Macaristan maçı Stuttgart'da, MHP Arena Stadyumu'nda oynanacak.