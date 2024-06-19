Almanya Macaristan maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Almanya Macaristan maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Almanya Macaristan maç özeti! EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Almanya Macaristan maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Almanya Macaristan maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Almanya Macaristan maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Almanya Macaristan maç özeti haberimizde...

ALMANYA - MACARİSTAN MAÇ ÖZETİ

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ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI GENİŞ ÖZETİ

Almanya Macaristan maç özetini maçın ardından TRT Spor kanalından izleyebilirsiniz.

ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Almanya Macaristan maçı 2-0'lık Almanya üstünlüğüyle devam ediyor.

ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMANDI?

Almanya Macaristan maçı 19 Haziran 2024 Cuma günü oynandı.

ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Almanya Macaristan maçı canlı olarak TRT 1'den yayınlandı.