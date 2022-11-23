Almanya Kalecisi kim? Almanya kalecisi Manuel Neuer hasta mı, iyileşti mi?

Bundesliga ekibi Bayern Münih'te 2011 yılından itibaren forma giyen Manuel Neuer, efsane kaleciler arasında. Yıldız futbolcudan hayranlarını kahreden haber geldi. Sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bir süredir cilt kanseriyle mücadele ettiğini belirten Manuel Neuer, 3 kez ameliyat geçirdiğini açıkladı. Omzundan sakatlanan ve Bayern Münih'in son maçlarına çıkamayan başarılı kaleci, bu açıklaması sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Manuel Neuer kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte yıldız futbolcunun sağlık durumuna ilişkin son durum …

MANUEL NEUER KİMDİR?

Manuel Neuer 27 Mart 1986 tarihinde Almanya, Gelsenkirchen'de dünyaya geldi. Manuel Neuer Bayern Münih'te kalecidir.

Manuel Neuer'in altyapı kariyeri:

1991-2004 Schalke 04

Manuel Neuer 'in profesyonel kariyeri:

20 04-2008 Schalke 04

04-2008 Schalke 04 2005-2011 Schalke 04

2011- Bayern Münih

Manuel Neuer'in Milli takım kariyeri:

2004 Almanya U-18

2004-2005 Almanya U-19

2005-2006 Almanya U-20

2006-2009 Almanya U-21

2009- Almanya

MANUEL NEURER'İN SON DURUMU NASIL?

3 kez ameliyat geçirdiğini söyleyen Neuer, "Cilt kanserinden dolayı yüzümden üç kez ameliyat olmak zorunda kaldım. Artık güneşe çıkamıyorum" dedi.

Alman kaleci ayrıca, "Güneşten korunmam söz konusu. Buna taviz vermemem gerektiği söylendi. Ama sürekli antrenman yapıyorum ve boş zamanımı doğada geçirmeyi seviyorum." açıklamasını yaptı. Bu olay sonrasında2022 FİFA Dünya kupası mücadele edecek Almanyamilli takımı aday listeden deneyimli file bekçisi Manuel Neuer çıkardı. Edinilen bilgiye göre deneyimli kaleci Manuel Neurer'in tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyiye doğru gittiği öğrenildi.