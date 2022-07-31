Almanya Kadın Futbol Takımı Oyuncuları! Almanya kadın milli takımı oyuncuları isimleri ne? Almanya kadın futbol takımı kadrosu!

Almanya kadın futbol takımı oyuncuları merak ediliyor. Almanya kadın millî futbol takımı, Almanya'yı uluslararası karşılaşmalarda temsil eden ve Almanya Futbol Federasyonu'na bağlı kadınlar millî futbol takımıdır. Almanya kadın milli takımı futbolcuları merak ediliyor. Peki, Almanya kadın futbol takımı oyuncuları kim? Almanya kadın milli takım oyuncuları isimleri haberimizde...

ALMANYA KADIN MİLLİ TAKIMI OYUNCULARI

Merle Frohms

Laura Anna Benkarth

Almuth Schult

Carina Schlüter

Meike Kämper

Lisa Schmitz

Sara Doorsoun-Khajeh

Carolin Simon

Jana Feldkamp

Kristin Demann

Marina Hegering

Sophia Kleinherne

Leonie Rebekka Maier

Felicitas Rauch

Johanna Elsig

Luisa Wensing

Maximiliane Rall

Verena Schweers

Kathrin Julia Hendrich

Melanie Leupolz

Anna Gasper

Linda Dallmann

Sara Ilonka Däbritz

Sandra Starke

Giulia Ronja Gwinn

Lena Goeßling

Klara Gabriele Bühl

Sydney Matilda Lohmann

Svenja Anette Huth

Lena Lattwein

Isabella Maria Hartig

Lena Sophie Oberdorf

Lina Maria Magull

Dzsenifer Marozsán

Pauline-Marie Bremer

Turid Knaak

Tabea Waßmuth

Lena Petermann

Lea Schüller

Hasret Kayikçi

Alexandra Popp

Almanya kadın millî futbol takımı (Almanca: Deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen), Almanya'yı uluslararası karşılaşmalarda temsil eden ve Almanya Futbol Federasyonu'na bağlı kadınlar millî futbol takımı.

FIFA Bayanlar Dünya Kupası'nı 2003 ve 2007'de olmak üzere 2 kez, Avrupa Bayanlar Futbol Şampiyonası'nı ise 7 kez kazandı. Almanya hem erkek erkeklerde hem de bayanlarda dünya kupasını kazanan tek ülke olma rekorunu elinde tutmaktadır. Takım, Avrupa şampiyonasını art arda 5 kez kazanmıştır. Olimpiyatlar'da en iyi derecesini 2000, 2004 ve 2008 yıllarında bronz madalyayla kazandı.

İlk millî maçını 1982'de oynayan Batı Almanya kadın millî futbol takımı, 1990'daki Alman yeniden birleşmesi sonucunda Almanya adıyla müsabakalarda yer almaya devam etti.