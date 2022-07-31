Almanya Kadın Futbol Takımı Oyuncuları! Almanya kadın milli takımı oyuncuları isimleri ne? Almanya kadın futbol takımı kadrosu!
Almanya kadın millî futbol takımı, Almanya'yı uluslararası karşılaşmalarda temsil eden ve Almanya Futbol Federasyonu'na bağlı kadınlar millî futbol takımıdır. Almanya kadın milli takımı futbolcuları merak ediliyor. Peki, Almanya kadın futbol takımı oyuncuları kim? Almanya kadın milli takım oyuncuları isimleri!
Almanya kadın futbol takımı oyuncuları merak ediliyor. Almanya kadın millî futbol takımı, Almanya'yı uluslararası karşılaşmalarda temsil eden ve Almanya Futbol Federasyonu'na bağlı kadınlar millî futbol takımıdır. Almanya kadın milli takımı futbolcuları merak ediliyor. Peki, Almanya kadın futbol takımı oyuncuları kim? Almanya kadın milli takım oyuncuları isimleri haberimizde...
ALMANYA KADIN MİLLİ TAKIMI OYUNCULARI
- Merle Frohms
- Laura Anna Benkarth
- Almuth Schult
- Carina Schlüter
- Meike Kämper
- Lisa Schmitz
- Sara Doorsoun-Khajeh
- Carolin Simon
- Jana Feldkamp
- Kristin Demann
- Marina Hegering
- Sophia Kleinherne
- Leonie Rebekka Maier
- Felicitas Rauch
- Johanna Elsig
- Luisa Wensing
- Maximiliane Rall
- Verena Schweers
- Kathrin Julia Hendrich
- Melanie Leupolz
- Anna Gasper
- Linda Dallmann
- Sara Ilonka Däbritz
- Sandra Starke
- Giulia Ronja Gwinn
- Lena Goeßling
- Klara Gabriele Bühl
- Sydney Matilda Lohmann
- Svenja Anette Huth
- Lena Lattwein
- Isabella Maria Hartig
- Lena Sophie Oberdorf
- Lina Maria Magull
- Dzsenifer Marozsán
- Pauline-Marie Bremer
- Turid Knaak
- Tabea Waßmuth
- Lena Petermann
- Lea Schüller
- Hasret Kayikçi
- Alexandra Popp
Almanya kadın millî futbol takımı (Almanca: Deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen), Almanya'yı uluslararası karşılaşmalarda temsil eden ve Almanya Futbol Federasyonu'na bağlı kadınlar millî futbol takımı.
FIFA Bayanlar Dünya Kupası'nı 2003 ve 2007'de olmak üzere 2 kez, Avrupa Bayanlar Futbol Şampiyonası'nı ise 7 kez kazandı. Almanya hem erkek erkeklerde hem de bayanlarda dünya kupasını kazanan tek ülke olma rekorunu elinde tutmaktadır. Takım, Avrupa şampiyonasını art arda 5 kez kazanmıştır. Olimpiyatlar'da en iyi derecesini 2000, 2004 ve 2008 yıllarında bronz madalyayla kazandı.
İlk millî maçını 1982'de oynayan Batı Almanya kadın millî futbol takımı, 1990'daki Alman yeniden birleşmesi sonucunda Almanya adıyla müsabakalarda yer almaya devam etti.