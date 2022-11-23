Almanya - Japonya maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 23 Kasım Almanya - Japonya maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle!
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Almanya - Japonya maçının son dakikaları oynanıyor. Maçın bitmesine az bir süre kala maç özeti izlemek isteyen vatandaşlar, Almanya - Japonya maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 23 Kasım Almanya - Japonya maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Almanya - Japonya maç özeti yayınlandı mı? Almanya - Japonya maçının özeti nereden izlenir? İşte özet ve detaylar...
Almanya - Japonya maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta 2. yarı oynanıyor. Maçın özetini izlemek isteyenler, Almanya - Japonya maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 23 Kasım Almanya - Japonya maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Almanya - Japonya maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? Maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? İşte detaylar...
Almanya - Japonya, Dünya Kupası E grubu maçı 23 Kasım 2022 Salı günü yani bugün saat 16:00 'da başladı.
Almanya - Japonya maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.
Maçta 2-1 Japonya üstünlüğü var.
Maçta 2-1 Japonya önde. Maçta atılan goller şöyle:
Japonya'nın golleri:
- 75. dakika : Ritsu Doan
- 83. dakika : Takuma Asano
Almanya'nın golleri:
- 33. dakika : İlkay Gündoğan (Penaltı)
Maçın bitiminin ardından maç özetini TRT Spor veya TRT Spor Youtube ekranlarından izleyebilirsiniz.
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Maç, Doha'da, Khalifa International Stadyumu'nda oynanacak.