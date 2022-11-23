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Almanya - Japonya maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 23 Kasım Almanya - Japonya maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle!

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Almanya - Japonya maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 23 Kasım Almanya - Japonya maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle!

Almanya - Japonya maçının son dakikaları oynanıyor. Maçın bitmesine az bir süre kala maç özeti izlemek isteyen vatandaşlar, Almanya - Japonya maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 23 Kasım Almanya - Japonya maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Almanya - Japonya maç özeti yayınlandı mı? Almanya - Japonya maçının özeti nereden izlenir? İşte özet ve detaylar...

Almanya - Japonya maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta 2. yarı oynanıyor. Maçın özetini izlemek isteyenler, Almanya - Japonya maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 23 Kasım Almanya - Japonya maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Almanya - Japonya maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? Maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? İşte detaylar...

Almanya - Japonya, Dünya Kupası E grubu maçı 23 Kasım 2022 Salı günü yani bugün saat 16:00 'da başladı.

Almanya - Japonya maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.

Maçta 2-1 Japonya üstünlüğü var.

Maçta 2-1 Japonya önde. Maçta atılan goller şöyle:

Japonya'nın golleri:

  • 75. dakika : Ritsu Doan
  • 83. dakika : Takuma Asano

Almanya'nın golleri:

  • 33. dakika : İlkay Gündoğan (Penaltı)

Maçın bitiminin ardından maç özetini TRT Spor veya TRT Spor Youtube ekranlarından izleyebilirsiniz.

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Maç, Doha'da, Khalifa International Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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