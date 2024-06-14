Almanya İskoçya maçı CANLI izle! (EURO 2024) Almanya İskoçya EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?

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ALMANYA - İSKOÇYA MAÇI CANLI İZLE

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ALMANYA - İSKOÇYA MAÇI CANLI YAYIN

Almanya İskoçya maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Almanya İskoçya maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V Dikey

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

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ALMANYA - İSKOÇYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Almanya İskoçya maçı saat 22.00'de başlayacak.

ALMANYA - İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN?

Almanya İskoçya maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

ALMANYA - İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya İskoçya maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

ALMANYA - İSKOÇYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Almanya İskoçya maçı Münih'te,Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak.