2022 Dünya Kupası son maçında Almanya bugün Kosta Rika ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi grubunun son sırasında yer alan Almanya nasıl gruptan çıkar merak ediliyor. İşte, Almanya gruptan nasıl çıkar? Almanya elendi mi? Almanya son 16'ya kaldı mı? Detaylar...

Almanya gruptan nasıl çıkar? 2022 Dünya Kupası son maçında Almanya bugün Kosta Rika ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi grubunun son sırasında yer alan Almanya nasıl gruptan çıkar merak ediliyor. İşte, Almanya gruptan nasıl çıkar? Almanya elendi mi? Almanya son 16'ya kaldı mı? Detaylar haberimizde...

ALMANYA GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Almanya, Kosta Rika maçı öncesi 1 puanla 4. sırada yer alıyor. Son 16 turuna yükselebilmesi için ilk 2 sırada grup maçlarını tamamlaması gerekiyor. Almanya'nın gruptan çıkabilmesi için Kosta Rika'yı mağlup etmesi ve İspanya'nın Japonya'yı yenmesi gerekiyor. Eğer Almanya Kosta Rika'yı mağlup eder, İspanya ile Japonya berabere kalırsa veya Japonya İspanya'yı mağlup ederse puan eşitliği yaşanır. Dünya Kupası puan eşitliğinde ise; önce genel averaja bakılır. Eğer gruplarda aynı puanda olan 2 takım varsa ikisinin genel averajına bakılır. Genel averajları eşitse bu durumda iki takımın attıkları gol sayılarına bakılır. Eğer attıkları gol sayıları da eşitse bu durumda ikili averaja bakılır. Eğer bu da eşitse yani grupta bu iki takım berabere kaldıysa bu durumda son olarak fair play puanına bakılır. Fair play kapsamında sarı kartı daha az olan takım bir üst sırada bulunur.

Dünya Kupası E Grubu