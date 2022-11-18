Dünya kupası karşılaşmalarında yer alacak olan Almanya Dünya Kupası kadrosunda kimler var? Sorusu, sporseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Bu haberimizde merak edenler için Almanya Dünya Kupası oyuncuları kim? Sorusunu yanıtladık. Peki, Almanya Dünya Kupası kadrosunda kimler var? Almanya Dünya Kupası oyuncuları kim? 2022 Almanya Dünya Kupası kadrosu!

Dünya kupasında karşılaşacak olan takımların kadroları futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Birçok futbolsever Almanya Dünya Kupası kadrosunda kimler var? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. Dünya kupasında kıyasıya mücadele edece olan Almanya Dünya Kupası kadrosu oyuncuları kim? Peki, Almanya Dünya Kupası kadrosunda kimler var? Almanya Dünya Kupası oyuncuları kim? 2022 Almanya Dünya Kupası kadrosu!

ALMANYA DÜNYA KUPASI KADROSUNDA KİMLER VAR

Dünya kupası karşılaşmalarında yer alacak olan Almanya'nın kadrosunda yer alacak olan isimler şu şekilde;

2022 Almanya Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Manuel Neuer (Bayern Munich), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Defans: Matthias Ginter (Freiburg), Antonio Ruediger (Real Madrid), Niklas Suele (Borussia Dortmund), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Thilo Kehrer (West Ham United), David Raum (RB Leipzig), Lukas Klostermann, Armel Bella Kotchap (Southampton), Christian Guenter (Freiburg)

Orta saha: Ilkay Gundogan (Manchester City), Jonas Hofmann (Borussia Moenchengladbach), Leon Goretzka, Serge Gnabry, Leroy Sane, Jamal Musiala, Joshua Kimmich, Thomas Mueller (all Bayern Munich), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Mario Goetze (Eintracht Frankfurt)

Forvet: Kai Havertz (Chelsea), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Niklas Fuellkrug (Werder Bremen), Karim Adeyemi Borussia Dortmund)