Almanya Dünya Kupası kadrosu 2022! Almanya milli takımı aday kadrosu! Almanya aday kadrosu kimler var?

Almanya Dünya Kupası kadrosu merak ediliyor. Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların aday kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz aday kadrosu en çok merak edilen takımların başında Almanya geliyor. Almanya aday kadrosu isimleri! Almanya milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, Almanya dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, Almanya 2022 Dünya Kupası kadrosu!

Almanya Dünya Kupası kadrosu! Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların aday kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz aday kadrosu en çok merak edilen takımların başında Almanya geliyor. Almanya aday kadrosu isimleri! Almanya milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, Almanya dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, Almanya 2022 Dünya Kupası kadrosu haberimizde...

ALMANYA DÜNYA KUPASI KADROSU

Almanya 2022 Dünya Kupası aday kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır:

Kaleciler: Manuel Neuer (Bayern Münih), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Defans: Matthias Ginter (Freiburg), Antonio Ruediger (Real Madrid), Niklas Suele (Borussia Dortmund), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Thilo Kehrer (West Ham United), David Raum (RB Leipzig), Lukas Klostermann, Armel Bella Kotchap (Southampton), Christian Guenter (Freiburg)

Orta saha: İlkay Gündoğan (Manchester City), Jonas Hofmann (Borussia Moenchengladbach), Leon Goretzka, Serge Gnabry, Leroy Sane, Jamal Musiala, Joshua Kimmich, Thomas Mueller (Bayern Münih), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Mario Goetze (Eintracht Frankfurt)

Forvet: Kai Havertz (Chelsea), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Niklas Fuellkrug (Werder Bremen), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

ALMANYA MİLLİ FUTBOL TAKIMI

Almanya millî futbol takımı, 1908 yılından beri Almanya'yı uluslararası turnuvalarda temsil eden erkek futbol takımıdır. 1900 yılında kurulan Almanya Futbol Federasyonu tarafından yönetilmektedir.