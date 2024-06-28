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Almanya- Danimarka maçı ne zaman? Almanya- Danimarka maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Almanya- Danimarka maçı ne zaman? Almanya- Danimarka maçı saat kaçta, hangi kanalda? Futbol severlerin merakla beklediği Almanya-Danimarka maçının tarihi ve saati belli oldu. Maç, futbolseverlerin merakla beklediği bir karşılaşma olacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda ev sahibi Almanya ile Danimarka yarın karşı karşıya gelecek. Almanya ile Danimarka, yarın oynayacakları müsabakayla 29. kez rakip olacak. Peki, Almanya- Danimarka maçı ne zaman? Almanya- Danimarka maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ALMANYA- DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda ev sahibi Almanya ile Danimarka yarın karşı karşıya gelecek.

Almanya- Danimarka maçı ne zaman? Almanya- Danimarka maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ALMANYA- DANİMARKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

BVB Dortmund Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve Dan Cook yapacak.

Almanya- Danimarka maçı ne zaman? Almanya- Danimarka maçı saat kaçta, hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER

Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz

Danimarka: Schmeichel, Andersen, Vestergaard, Christensen, Kristiansen, Norgaard, Eriksen, Hojbjerg, Bah, Hojlund, Poulsen

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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