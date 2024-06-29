Almanya Danimarka maçı CANLI izle! (EURO 2024) Almanya Danimarka EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?

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ALMANYA - DANİMARKA MAÇI CANLI İZLE

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ALMANYA - DANİMARKA MAÇI CANLI YAYIN

Almanya Danimarka maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Almanya Danimarka maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V Dikey

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

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ALMANYA - DANİMARKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Almanya Danimarka maçı saat 22.00'de başlayacak.

ALMANYA - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN?

Almanya Danimarka maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

ALMANYA - DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya Danimarka maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

ALMANYA - DANİMARKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Almanya Danimarka maçı Dortmund'da, Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak.