Almanya'daki Türk İş Kadınları ve Akademisyenler Köln'de Buluştu

Almanya'daki Türk iş kadınları ve akademisyenler Köln'de buluştu.

Kadınca Dergisi tarafından düzenlenen etkinliğe, Sosyal Demokrat Parti Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclisi Üyesi Tülay Durdu, Köln Muavin Konsolosu Gizem Merve Beşli Atilla, Aile Ataşesi Rukiye Sancar ile Belçika ve Almanya'nın farklı şehirlerden kadın işveren ve akademisyenler katıldı.

SPD Eyalet Meclisi Üyesi Durdu, burada yaptığı açıklamada, Türk kökenli bir kadın olarak Almanya'da eğitim ve nitelik açısından ayakta durmanın önemine dikkati çekerek, "Kadının kendi bağımsızlığını kazanmasının ne kadar önemli olduğunu şahsen çok iyi biliyorum. Aynı zamanda ekonomik bağımsızlık konusunun özellikle Türk kadınları ve Türkiye'den gelen kadınlarımız için ne kadar önemli olduğunun farkındayım." dedi.

Durdu, eyalet milletvekili olarak Almanya'da yaşayan Türk kadınları ve özellikle Türkiye'den gelenlere de eğitim ve cesaret vermek için elinden geleni yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"Başarmanın mümkün olduğunu göstermek için çaba sarf ediyorum. Evet, her zaman kolay değil biliyorum ancak irade olduğunda yol bulunur. Ne kadar zor olsa da her zaman bir yol vardır. İhtiyaç duyulduğunda her zaman buradayız. Sizin gibi güçlü kadınlarla bir arada bulunmaktan gurur duyuyorum."

"Fırsat eşitliği sunulduğunda kadınların başaramayacağı hiçbir şey yok"

Gizem Merve Beşli Atilla da Türkiye'den uzakta yaşadıkları tüm zorluklara rağmen tutunmayı başarmış ve karşısına çıkan tüm engelleri aşarak kendini en iyi şekilde var etmiş kadınları görmekten onur duyduğunu dile getirdi.

Dünyanın her yerinde iş hayatında kadın olmanın zor olduğuna işaret eden Atilla, şunları kaydetti:

"Ancak bugün fırsat eşitliği sunulduğunda kadınların başaramayacağı hiçbir şey yok. Kadınlar olarak fırsat eşitliğinin devamı için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız. Bizler kadın diplomatlar olarak ülkemizi yurt dışında en güzel şekilde temsil ediyoruz ve bu bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Kadının toplumda hak ettiği yeri edinebilmesi ve kadınların hayatın her alanında başarılı olması için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu tüm samimiyetlerimizle belirtmek isterim."

Toplantıya katılan tüm iş kadınlarına başarı plaketleri takdim edildi.