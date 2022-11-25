Almanya'da ülkemizi temsil eden bir Türk: Serkan Oral

Serkan Oral, tüm dünyada yaptığı işlerle ve başarısıyla ismini her geçen gün daha fazla duyuran ve merak konusu olan bir iş insanımız. 1985 yılında Almanya, Hechingen'de dünyaya gözlerini açan başarılı iş insanı Serkan Oral'ın hayatını sizler için araştırdık.

Hayatı boyunca birden çok yer gezmiş olan Oral ülkesini de hiçbir zaman unutmamış. En bilindik telekomünikasyon şirketlerinde yöneticilik yapmakla kalmayıp, ünlü isimlerin menajerliğine kadar birçok iş alanında olan başarısıyla adından söz ettiriyor. Ünlü pop sanatçısı Giovanni Zarella'yla olan dostluğu herkes tarafından bilinirken bunun yanı sıra başka dünya starlarıyla arkadaşlık yapmakta. Oral, bu ünlü kişilerle arkadaşlıklarının yanı sıra ticari anlamda ilişkilerini oldukça geliştirmiş. Kariyerindeki başarıların sırları, verdiği tavsiyeler ve daha birçok detay yazımızın devamında.

"Türkiye ile Almanya arasında bir ticaret köprüsü oluşturmak istiyorum.."

Kariyerine Almanya'da başlayan Oral birden fazla sektörde başarısını duyurmuştur. 12 yıl boyunca bilinen komünikasyon şirketi olan Vodafone'da bayi yöneticiliği konumunda toplam dört farklı şubede çalışmış. Bu süreçten, "Halkla ilişkiler ve ticarette yıllar geçtikçe daha tecrübeli hale geldim." şeklinde konuştu. Yaptığı bu iş sayesinde pazarlama yeteneğinin de geliştiğini öne sürmektedir. Bu zaman zarfı içerisinde dünyaca bilinen sanatçıların menajerliğini yapmıştır. Bu sanatçılar arasında Chris Brown, Whiz Khalifa, Rihanna bulunuyor. Bu ünlü isimlerin yanında Alman rapçi Bushido ve Ronaldinho'nun da menajerliğini üslenip eğlenceler organize etmiş.

Birçok branşta olan başarısına gastronomi ve iç dizayn alanındaki başarıları da eşlik ediyor. Çok yönlülüğünü iş hayatına aktaran ünlü iş insanı Oral, iç dizaynını kendisinin tasarladığı bir cafe/bar açmış ve son dört yıldır işletmesini yapmakta. Şu anda da aynı zamanda Türkiye'den Almanya'ya mobilya ve iç dış dekorasyon, dizayn ürünlerinin ticaretini yapıyor. Yaptığı bu iş ile ilgili kendisine planlarını sorduğumuzda verdiği yanıt ile ülkesini unutmadığı belli oluyor. "Bugünlerde ülkemizin de ekonomisine katkı sağlamak için Türkiye ile daha fazla ticaret yapıp Almanya arasında bir köprü oluşturmak istiyorum." cümlelerini kurarak hedefini belirtti. Aynı zamanda Türkiye ile hayalleri bununla sınırlı kalmadığını da şu sözlerle açıkladı:

"İlk başta Almanya olmak üzere, dünyaya Türkiye'nin de kaliteli bir imalat ülkesi olduğunu göstermekistiyorum. Kalite denince sadece Avrupa ya da Almanya değil de Türkiye'nin de isminin ön planda olmasını hedefliyorum."

Hedeflerinden hiçbir zaman vazgeçmiyor!

Başarılı iş insanı Serkan Oral'ın bu başarısının arkasında yatan sırları da sizler için sorduk. Bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalar ise birçok insana ilham verir nitelikte. "Hedeflerime %100'ümü de verdim ve her daim tüm benliğimle odaklanıp yolumdan hiçbir zaman şaşmadım." şeklinde tüyolar verdi. Aynı zamanda Avrupa'daki Türk gençlerine de böyle hitap etti:

"Avrupa'daki gençlerimizin de ülkemize daha çok faydalı olması için örnek teşkil etmek en büyük arzularımdan birisidir. Yatırımlarınızı kendi ülkenize yapın ve Türkiye'yi dünyada her iş sahasında en üstlere çıkartalım."

Kariyerinde Nusret'i örnek alıyor!

Dünya'nın her yerinde adını duyuran Serkan Oral, başarısıyla göz dolduruyor. Biz de kariyer basamaklarını tırmanırken örnek aldığı bir isim olup olmadığını sorduk. Oral'ın verdiği isim ise herkes tarafından bilinen bir başka başarılı isim. Bu başarılı isim de tıpkı Serkan Oral gibi başarılı bir Türk iş insanı olan Nusret. Kendisinin mütevazı şartlardan gelip ismini duyurması Oral'ı etkileyen etkenlerden biri. Bunun yanı sıra tek bir el hareketi ile başarılar elde etmiş olmasından yola çıkarak "Demek ki bazen ufak bir hareket ufak bir dokunuş dünyanızı değiştirebilir." cümlesini kurdu.