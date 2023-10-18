Almanya'da Sinagoga Molotof Kokteylli Saldırı: Başbakan Scholz Kınadı

Orta Doğu'daki şiddet olaylarının artmasının ardından Almanya'nın başkenti Berlin'de bir sinagogaya molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, saldırıyı şiddetle kınayarak, Yahudi kurumlarına yönelik saldırıları kabul etmeyeceklerini belirtti. Olayların, Gazze'deki patlama ve yangın nedeniyle dünya çapında yaşanan öfkeyle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Almanya'nın önde gelen Yahudi grubu, saldırıya iki kişinin karıştığını belirtti ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Orta Doğu'da şiddet olaylarının tırmanmasının ardından Almanya'nın başkentinde antisemitik olayların artması üzerine Çarşamba günü erken saatlerde Berlin'deki bir sinagoga molotof kokteylleriyle saldırı düzenlendi.

Kahal Adass Jisroel topluluğu, şehrin Mitte semtindeki sinagogunun iki yangın çıkarıcı cihazla saldırıya uğradığını söyledi. Polis olayı doğruladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz daha sonra saldırıyı şiddetle kınayarak, "Yahudi kurumlarına yönelik saldırıları asla kabul etmeyeceğiz" dedi.

Topluluk, eski Twitter hesabı olan X'te "Bilinmeyen kişiler sokaktan iki molotof kokteyli attı" diye yazdı. Ayrıca, kordon altına alınan sinagogun önünde olay yerini inceleyen polis memurlarının video görüntüleri de yayınlandı.

Almanya'nın önde gelen Yahudi grubu, saldırıya iki kişinin karıştığını söyledi ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Yahudi Merkez Konseyi yaptığı açıklamada, "Hepimiz bu terör saldırısı karşısında şok olduk" dedi. "En önemlisi de havranın çevresindeki mahallelerde yaşayan aileler şaşkın ve tedirgin. Sözler eyleme dönüşür. Hamas'ın Yahudi olan her şeye karşı imha ideolojisi Almanya'da da etkisini gösteriyor."

Kahal Adass Jisroel topluluğunun Berlin'in merkezindeki bina kompleksinde bir sinagog, bir anaokulu ve bir toplum merkezi bulunuyor.

Polis ayrıca şehrin Neukoelln ve Kreuzberg mahallelerinde ve Berlin'in simgesel yapısı Brandenburg Kapısı'nda Müslüman göçmenler ile polis arasında gece boyunca çok sayıda memurun yaralandığı isyanlar çıktığını söyledi.

Çarşamba günü Mısır'a yaptığı ziyarette gazetecilere konuşan Scholz, Almanya'nın şiddet içeren ve Yahudi karşıtı protestoları kabul etmeyeceğini, Yahudi kurumlarının korunmasının daha da artırılacağını söyledi.

Scholz, "Bazılarının bağırması ve yapması kişisel olarak beni öfkelendiriyor ve Almanya vatandaşlarının da benimle aynı fikirde olduğuna inanıyorum" dedi.

Şansölye, "Almanya'da Yahudilerin de korunması için birlik halindeyiz" diye ekledi.

Olaylardaki ani artışın, Gazze'deki El Ahli Hastanesi'nde meydana gelen patlama ve yangın nedeniyle dünya çapında yaşanan öfkeyle bağlantılı olduğu görülüyor. IDF, patlamanın Hamas'ın iddia ettiği gibi bir İsrail hava saldırısı değil, Gazze'den İsrail'e atılan hatalı bir Filistin İslami Cihad roketinden kaynaklandığına dair kanıtlar sundu.