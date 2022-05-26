Almanya'da babalar günü ne zaman? - Haberler

Popüler Babalar Günü Almanya'da 26 Mayıs 2022 tarihinde kutlanilir. Bu özel gün, Hıristiyan tatil'i "Mesih'in Yükseliş", Paskalya'dan sonra 40. gününde kutlanir. Babalar Günü, aynı zamanda Erkekler Günü olarak ya Rabbin Günü olarak bilinir. Almanya'da babalar günü ne zaman?

ALMANYA'DA BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Popüler Babalar Günü Almanya'da 26 Mayıs 2022 tarihinde kutlanilir. Bu özel gün, Hıristiyan tatil'i "Mesih'in Yükseliş", Paskalya'dan sonra 40. gününde kutlanir. Babalar Günü, aynı zamanda Erkekler Günü olarak ya Rabbin Günü olarak bilinir. 1936 yılından bu yana, Mesih'in Yükselisi Almanya'da resmi tatil olarak kabul edilmistir.

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