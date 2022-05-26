Almanya'da babalar günü ne zaman? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya'da babalar günü ne zaman?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Almanya'da babalar günü ne zaman?

Babalar Gününün Almanyada'ki anlamı ve tarihi bölgesel farklıdır. Resmi tatil olarak kökü Amerika Birleşik Devletleri'ne dayanmaktadir. Ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır Orada, Babalar Günü Anneler Günü gibi babalar için özel bir gün olarak kutlanmaktadır. Peki, Almanya'da babalar günü ne zaman?

Popüler Babalar Günü Almanya'da 26 Mayıs 2022 tarihinde kutlanilir. Bu özel gün, Hıristiyan tatil'i "Mesih'in Yükseliş", Paskalya'dan sonra 40. gününde kutlanir. Babalar Günü, aynı zamanda Erkekler Günü olarak ya Rabbin Günü olarak bilinir. Almanya'da babalar günü ne zaman?

ALMANYA'DA BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Popüler Babalar Günü Almanya'da 26 Mayıs 2022 tarihinde kutlanilir. Bu özel gün, Hıristiyan tatil'i "Mesih'in Yükseliş", Paskalya'dan sonra 40. gününde kutlanir. Babalar Günü, aynı zamanda Erkekler Günü olarak ya Rabbin Günü olarak bilinir. 1936 yılından bu yana, Mesih'in Yükselisi Almanya'da resmi tatil olarak kabul edilmistir.

Haberler.com - Gündem

Almanya, Gündem, Yaşam, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title