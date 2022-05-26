Almanya'da babalar günü ne zaman? - Haberler

Almanya'da babalar günü ne zaman?
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Babalar Gününün Almanyada'ki anlamı ve tarihi bölgesel farklıdır. Resmi tatil olarak kökü Amerika Birleşik Devletleri'ne dayanmaktadir. Ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır Orada, Babalar Günü Anneler Günü gibi babalar için özel bir gün olarak kutlanmaktadır. Peki, Almanya'da babalar günü ne zaman?
Popüler Babalar Günü Almanya'da 26 Mayıs 2022 tarihinde kutlanilir. Bu özel gün, Hıristiyan tatil'i "Mesih'in Yükseliş", Paskalya'dan sonra 40. gününde kutlanir. Babalar Günü, aynı zamanda Erkekler Günü olarak ya Rabbin Günü olarak bilinir. Almanya'da babalar günü ne zaman?
ALMANYA'DA BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Popüler Babalar Günü Almanya'da 26 Mayıs 2022 tarihinde kutlanilir. Bu özel gün, Hıristiyan tatil'i "Mesih'in Yükseliş", Paskalya'dan sonra 40. gününde kutlanir. Babalar Günü, aynı zamanda Erkekler Günü olarak ya Rabbin Günü olarak bilinir. 1936 yılından bu yana, Mesih'in Yükselisi Almanya'da resmi tatil olarak kabul edilmistir.
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