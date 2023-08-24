Almanya çifte vatandaşlık kapısını açtı! 3 yılda Almanya vatandaşı olma şartları

Almanya çifte vatandaşlık şartları belli oldu. Almanya'da Bakanlar Kurulu onay verdiği yasa tasarısına göre kolay vatandaşlığın önü açıldı. Belirlenen şartları yerine getirenlere 3 yılda Almanya vatandaşlığı verilecek. Şartların hafifletildiği yasayla ikamet süresi de 5 yıla çekildi. İşte Almanya çifte vatandaşlık şartları hakkında merak edilenler...

Almanya'ya taşınma ve vatandaşlık alma planı yapanları sevindiren gelişme. Almanya çifte vatandaşlık şartları kolaylaştı. Almanya'da Bakanlar Kurulu, çifte vatandaşlık imkanını herkese tanıyan ve Alman vatandaşlığına geçişleri kolaylaştıran yasa tasarısını onayladı. 3 yılda Almanya vatandaşı olmak mümkün olacak.

ALMANYA VATANDAŞ OLMA ŞARTLARI HAFİFLETİLECEK

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan "Vatandaşlık Yasasının Modernizasyonu" adlı yasa tasarısıyla, daha önce sınırlı vatandaşlara uygulanan çifte vatandaşlık hakkı herkese yönelik genişletilecek.

Tasarı Federal Meclis'ten geçerse, yabancıların Alman vatandaşlığına kabul edilmesi kolaylaştırılacak.

Tasarıya göre Almanya vatandaşlığına geçmek için istenen yasal ikamet süresi 8 yıldan 5 yıla düşürülecek.

3 YILA KADAR DÜŞECEK

Çalıştığı alanda veya eğitiminde başarılı olmak, gönüllü çalışmalar yapmak gibi, Almanya'daki yaşam şartlarına uyum sağlamak için özel çaba gösterenler için bu süre 3 yıla kadar indirilecek. İş, eğitim alanlarında başarılı olanlar, ülkede gönüllü çalışmalar yapanlar, Almanya şartlarına uyum için özel çaba gösterenler süre indiriminden faydalanabilecek.

VATANDAŞLIĞA GEÇİŞ KOŞULLARI BELLİ OLDU

Almanya'nın özgürlükçü toplum değerleri ve yasalarının benimsenmesi ve kişinin, kendisi ve ailesinin geçimini sosyal yardımlar almadan sağlayabilmesi, Yahudi düşmanı, ırkçı, yabancı düşmanı veya başka insanlık dışı davranışlarda bulunmamak vatandaşlık için gerekli koşullardan olacak.

Ayrıca çok eşli olanlar veya anayasada yer alan kadın-erkek eşitliğine aykırı davranışlarda bulunanlar da vatandaşlığa kabul edilmeyecek.

ÇOKLU VATANDAŞLIĞA İMKAN TANINACAK

Yabancı bir ülkenin vatandaşlığına geçenlerin Alman vatandaşlığını kaybedeceği yönündeki düzenleme kaldırılacak. Çoklu vatandaşlıklara imkan verilecek.

Ebeveynlerden birinin 5 yıl Almanya'da yasal olarak ikamet etmesi durumunda ülkede doğan yabancı çocuklar Alman pasaportu alabilecek.

Çocuklar ebeveynlerinin vatandaşlık hakkını da koruyarak çifte vatandaş olabilecek.

MİSAFİR İŞÇİLERE KOLAYLIK

Tasarıda, İşgücü Anlaşması kapsamında 30 Haziran 1974'e kadar Federal Almanya Cumhuriyeti'ne (Batı Almanya) ve sözleşmeli işçi olarak 13 Haziran 1990'a kadar eski Almanya Demokratik Cumhuriyet'ine (Doğu Almanya) gelen işçiler için özel bir düzenlemeye yer verildi.

Bu kişilere Alman vatandaşlığı için yapılan yazılı sınav kaldırılacak. Misafir işçi statüsünde kabul edilen işçilerin başlangıçta sadece çalışmak amacıyla geçici olarak Almanya'da kalacakları öngörüldüğünden dil ve entegrasyon kursu almadığı bu nedenle yazılı sınavdan muaf tutulacağı belirtildi.

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