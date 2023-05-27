Almanya Bundesliga puan durumu! Almanya Bundesliga şampiyonu kim? Almanya Bundesliga maç sonuçları!

Almanya Bundesliga puan durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından şampiyonun kim olduğu araştırılıyor. Peki, Almanya Bundesliga şampiyonu kim? İşte, Almanya Bundesliga puan durumu!

Avrupa genelinde en kaliteli ligler arasında gösterilen Almanya Bundesliga puan durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yıl Bundesliga liginde hangi takımın şampiyon olduğu merak konusu oldu. Sporseverler tarafından Almanya Bundesliga puan durumu araştırılıyor. Peki, Almanya Bundesliga şampiyonu kim? İşte, Almanya Bundesliga puan durumu!

ALMANYA BUNDESLİGA ŞAMPİYONU KİM?

Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında Bayern Münih deplasmanda Köln'ü 2-1 mağlup etti. Rakibi Borussia Dortmund'un puan kaybetmesini iyi değerlendiren Münih Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan etti. Köln'ü deplasmanda 2-1 yenen Bavyera ekibi, Dortmund'un sahasında Mainz ile 2-2 berabere kalmasının ardından üst üste 11., toplamda 33. şampiyonluğunu kazandı.

ALMANYA BUNDESLİGA PUAN DURUMU!

Bundesliga liginde son 11 yıl kazananı şu şekildedir: