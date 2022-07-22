Süper Lig ve Avrupa liglerinin başlamasına günler kaldı. Taraftarlar yeni sezonun başlamasını heyecanla beklerken, liglerin yayınlanacağı platformlarda belli oldu. Peki, Almanya Bundesliga maçları hangi kanalda 2022-2023? Yeni sezonda Bundesliga maçları hangi kanalda yayınlanacak, belli oldu mu?

ALMANYA BUNDESLİGA MAÇLARI 2022-2023 SEZONUNDA HANGİ KANALDA OLACAK?

2022-2023 yeni sezonda Almanya Bundesliga maçları beIN SPORTS ve Tivibu Spor ekranlarında yayınlanacak. Aynı şekilde maçların özetleri de beIN SPORTS ve Tivibu Spor kanallarında olacaktır.

HANGİ LİGLERİN MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA turnuvaları - EXXEN

Süper Lig - beIN SPORTS

Premier League - beIN SPORTS

LaLiga - S Sport

Bundesliga - beIN SPORTS, Tivibu Spor

Serie A - S Sport

Ligue 1 - beIN SPORTS

ALMANYA BUNDESLİGA HAKKINDA BİLGİLER

Bundesliga, Almanya futbol liglerinin genel adıdır. Bundesliga esasen Almanya'daki tüm futbol liglerini kapsıyor olsa da yaygın olarak en üst kademe futbol ligini tanımlamak için kullanılır. Bundesliga kelime anlamı olarak Federal Lig demektir. 18 takımdan müteşekkil Bundesliga, Avrupa genelinde en kaliteli 5 ligden biri olarak kabul edilir. Sezon sonunda son 2 sırada bulunan takımlar direkt küme düşerken sondan üçüncü takım alt ligin üçüncüsü ile ligde kalmak için play-out maçı oynar.

1963 yılından beri Bundesliga statüsünde oynanan ligde en başarılı kulüp toplamda 32 ulusal lig şampiyonluğu bulunan ve 1963'ten beri 31 kez Bundesliga şampiyonu olan Bayern Münih'tir. Borussia Dortmund ve Borussia Mönchengladbach 5 şampiyonluk ile Bayern Münih'i takip etmektedir. Bu kulüplerin yanı sıra Avrupa ve ulusal başarılarından dolayı en çok tanınan diğer kulüpler ise VfL Wolfsburg, Schalke 04, Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart, SV Werder Bremen, Hamburg ve Bayer 04 Leverkusen'dir. Bayern Münih'i 1979-1988 yılları arasında tamamı Doğu Almanya sınırlarında kazanılmış 10 şampiyonluk ile Dynamo Berlin izlemektedir. 1968 yılı hariç tamamı Bundesliga öncesi dönemde kazanılmış toplam 9 şampiyonlukla 1. FC Nürnberg, toplam şampiyonluk sıralamasında 3. sırada bulunmaktadır.

Ligin tamamlanan son sezonu olan 2021-22 sezonunda şampiyonluğa ulaşan takım Bayern München'dir.

BEINSPORTS FREKANS DEĞERLERİ KAÇTIR?

Bein Sports HD güncel frekans bilgileri ise aşağıdaki gibidir: