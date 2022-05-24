Almanya Bundesliga gol kralı ve asist kralı kim? 2021-2022 sezonu Almanya Bundesliga liginde gol ve asist krallığında hangi futbolcular var? - Haberler

2021-2022 futbol sezonunun bitimiyle birlikte 6 büyük ligin gol ve asist kralları kimler oldu merak ediliyor. Peki, Almanya Bundesliga gol ve asist kralları kimdir? 2021-2022 sezonu Almanya Bundesliga liginde gol ve asist krallığında hangi futbolcular var? Gol ve asist krallığı ilk 10 liste sizlerle...

ALMANYA BUNDESLİGA GOL VE ASİST KRALI KİMLER OLDU?

2021-2022 sezonu Almanya Bundesliga'da gol kralı 35 golle Robert Lewandowski oldu .

2021-2022 sezonu Almanya Bundesliga'da asist kralı 18 asistle Thomas Müller oldu .

ALMANYA BUNDESLİGA GOL VE ASİST KRALLIĞI LİSTESİ (İLK 10)

Almanya Bundesliga 2021-2022 sezonu Gol Krallığı Listesi:

Robert Lewandowski : 34 maçta 35 gol Patrik Schick : 27 maçta 24 gol Erling Haaland : 24 maçta 22 gol Anthony Modeste : 32 maçta 21 gol Christopher Nkunku : 34 maçta 20 gol Taiwo Awoniyi : 31 maçta 15 gol Serge Gnabry : 34 maçta 14 gol Max Kruse : 30 maçta 13 gol Moussa Diaby : 32 maçta 13 gol Jonas Hofmann : 26 maçta 11 gol

Almanya Bundesliga 2021-2022 sezonu Asist Krallığı Listesi:

Thomas Müller : 32 maçta 18 asist Marco Reus : 29 maçta 13 asist Christopher Nkunku : 34 maçta 13 asist Moussa Diaby : 32 maçta 12 asist David Raum : 32 maçta 12 asist Florian Wirtz : 24 maçta 11 asist Joshua Kimmich : 28 maçta 11 asist Filip Kostic : 31 maçta 9 asist Andrej Kramaric : 32 maçta 9 asist Christian Günter : 34 maçta 9 asist

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