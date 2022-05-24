Almanya Bundesliga gol kralı ve asist kralı kim? 2021-2022 sezonu Almanya Bundesliga liginde gol ve asist krallığında hangi futbolcular var? - Haberler

Almanya Bundesliga gol kralı ve asist kralı kim? 2021-2022 sezonu Almanya Bundesliga liginde gol ve asist krallığında hangi futbolcular var?
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Liglerinin bitiminin ardından gol ve asist kralları kimler oldu merak ediliyor. Sezon sonunda gol kralı olan futbolcuya ödül veriliyor. Peki, Almanya Bundesliga gol ve asist kralları kimdir? Almanya Bundesliga liginde gol ve asist krallığında hangi futbolcular var? Almanya Bundesliga'da 2021-2022 sezonunda en çok gol atan ve en çok asist yapan futbolcu kimlerdir? İşte detaylar...
2021-2022 futbol sezonunun bitimiyle birlikte 6 büyük ligin gol ve asist kralları kimler oldu merak ediliyor. Peki, Almanya Bundesliga gol ve asist kralları kimdir? 2021-2022 sezonu Almanya Bundesliga liginde gol ve asist krallığında hangi futbolcular var? Gol ve asist krallığı ilk 10 liste sizlerle...
ALMANYA BUNDESLİGA GOL VE ASİST KRALI KİMLER OLDU?
2021-2022 sezonu Almanya Bundesliga'da gol kralı 35 golle Robert Lewandowski oldu.
2021-2022 sezonu Almanya Bundesliga'da asist kralı 18 asistle Thomas Müller oldu.
ALMANYA BUNDESLİGA GOL VE ASİST KRALLIĞI LİSTESİ (İLK 10)
Almanya Bundesliga 2021-2022 sezonu Gol Krallığı Listesi:
- Robert Lewandowski : 34 maçta 35 gol
- Patrik Schick : 27 maçta 24 gol
- Erling Haaland : 24 maçta 22 gol
- Anthony Modeste : 32 maçta 21 gol
- Christopher Nkunku : 34 maçta 20 gol
- Taiwo Awoniyi : 31 maçta 15 gol
- Serge Gnabry : 34 maçta 14 gol
- Max Kruse : 30 maçta 13 gol
- Moussa Diaby : 32 maçta 13 gol
- Jonas Hofmann : 26 maçta 11 gol
Almanya Bundesliga 2021-2022 sezonu Asist Krallığı Listesi:
- Thomas Müller : 32 maçta 18 asist
- Marco Reus : 29 maçta 13 asist
- Christopher Nkunku : 34 maçta 13 asist
- Moussa Diaby : 32 maçta 12 asist
- David Raum : 32 maçta 12 asist
- Florian Wirtz : 24 maçta 11 asist
- Joshua Kimmich : 28 maçta 11 asist
- Filip Kostic : 31 maçta 9 asist
- Andrej Kramaric : 32 maçta 9 asist
- Christian Günter : 34 maçta 9 asist
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