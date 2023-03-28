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Almanya - Belçika ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart Almanya - Belçika hazırlık maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

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Almanya - Belçika ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart Almanya - Belçika hazırlık maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

Bugün Hazırlık maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Almanya - Belçika maçı oldu. Peki, Almanya - Belçika ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart Almanya - Belçika maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Almanya - Belçika maçı ne zaman başlayacak? Almanya - Belçika maçının özeti nerede yayınlanır? Almanya - Belçika maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...

Hazırlık maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Almanya - Belçika maçı olacak. Peki, Almanya - Belçika ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart Almanya - Belçika maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...

Almanya - Belçika Hazırlıkmaçı 28 Mart 2023 Salı günü yani bugün saat 21:45 'de başlayacak.

Maçı S Sport + platformundan izleyebilirsiniz.

Maç, Glasgow'da, Hampden Park Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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