Almanya - Belçika ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart Almanya - Belçika hazırlık maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?
Gündem Haberleri
Bugün Hazırlık maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Almanya - Belçika maçı oldu. Peki, Almanya - Belçika ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart Almanya - Belçika maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Almanya - Belçika maçı ne zaman başlayacak? Almanya - Belçika maçının özeti nerede yayınlanır? Almanya - Belçika maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...
Hazırlık maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Almanya - Belçika maçı olacak. Peki, Almanya - Belçika ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart Almanya - Belçika maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...
Almanya - Belçika Hazırlıkmaçı 28 Mart 2023 Salı günü yani bugün saat 21:45 'de başlayacak.
Maçı S Sport + platformundan izleyebilirsiniz.
Maç, Glasgow'da, Hampden Park Stadyumu'nda oynanacak.