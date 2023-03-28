Almanya - Belçika ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart Almanya - Belçika hazırlık maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

Bugün Hazırlık maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Almanya - Belçika maçı oldu. Peki, Almanya - Belçika ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart Almanya - Belçika maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Almanya - Belçika maçı ne zaman başlayacak? Almanya - Belçika maçının özeti nerede yayınlanır? Almanya - Belçika maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...