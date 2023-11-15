Almanya Başbakanı Olaf Scholz: İsrail'e yönelik suçlamalar saçmadır

İsrail'in Gazze'de masum sivilleri katletmesine tepki göstermesi beklenen Avrupa ülkelerinden bunun aksine destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. Son olarak Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'in uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini belirtti. Scholz, "İsrail'e yönelik suçlamalar saçmadır" dedi.

BATI DEVLETLERİ İSRAİL'İ DESTEKLEMEK İÇİN SIRAYA GİRDİ

İsrail ordusu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin-el Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna katliam yaparak cevap verdi. Gazze Şeridi'nde 1 ayı aşkın süredir kadın, çocuk, hasta, yaşlı demeden sivilleri öldüren İsrail'e destek vermek için başta ABD olmak üzere Batı devletleri sıraya girdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu - Almanya Başbakanı Scholz

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ ALMANYA BAŞBAKANINI RAHATSIZ ETTİ

O devletlerden birisi de Almanya oldu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, işgalcilere destek vermekle kalmayıp, İsrail'i her fırsatta sert sözlerle eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Scholz, İsrail'in masum sivilleri katletmesi için, "Kendisini savunma hakkı" dedi. Scholz, Erdoğan'ın İsrail'e yönelik faşizm suçlamasının 'absürt' olduğunu iddia etti.

İSRAİL, İNSAN HAKLARINA SAYGILIYMIŞ

İsrail'in demokrasi ile yönetildiğini öne süren Almanya Başbakanı, 1 aydır Gazze'yi bombalayan İsrail'in insan haklarına ve uluslararası hukuka bağlı ve buna göre hareket eden bir ülke olduğunu savundu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Filistin halkının binlerce yıldır yaşadığı topraklarını zorla gasp edenler, bunun üzerinde geçmişi 75 yılı ancak bulan ve meşruiyetini bizzat kendi faşistlikleri ile tartışmalı hale getirdikleri bir devlet inşa etmeye çalışıyor." demişti.

CAN KAYBI 11 BİNİ AŞTI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail sivillerin sığındığı hastaneleri de aralıksız vuruyor. 40 gündür süren katliamda Gazze'de 11 binden fazla insan can verdi, binlerce insan ise yaralı. Ancak uygulanan abluka nedeniyle kentte yakıt, elektrik ve su bulunmuyor. Bu nedenle insanlar ölüme terk edilmiş durumda.