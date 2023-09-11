Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un gözüne ne oldu ve Olaf Scholz kaza mı geçirdi soruları gündeme geliyor. Hindistan'ın ev sahipliğindeki 2023 G20 Liderler Zirvesi kapsamında, ülkeyi ve bölgesel gelişmeleri önceleyen diplomasi trafiği yürüttü. G20'de Almanya Başbakanı'nın göz bandı dikkat çekti. Peki, Almanya Başbakanı'nın gözüne ne oldu? Almanya Başkanı Olaf Scholz kaza mı geçirdi?

Almanya Başkanı Olaf Scholz kaza mı geçirdi ve Olaf Scholz'un gözüne ne olduğu merak ediliyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un başta X (Twitter) olmak üzere sosyal medya platformlarında dolaşıma giren bir fotoğrafı kullanıcılar arasında merak konusu oldu. Almanya Başbakanı'nın gözüne ne oldu? Almanya Başkanı Olaf Scholz kaza mı geçirdi? Detaylar haberimizdedir…

ALMANYA BAŞBAKANI'NIN GÖZÜNE NE OLDU?

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un başta X (Twitter) olmak üzere sosyal medya platformlarında dolaşıma giren bir fotoğrafı kullanıcılar arasında merak konusu oldu. Fotoğrafın gerçek olup olmadığı X'de çok sayıda kişi arasında tartışıldı.

ALMANYA BAŞKANI OLAF SCHOLZ KAZA MI GEÇİRDİ?

Scholz, cumartesi koşu yaparken düşerek yaralanmış, yüzünde darbeye bağlı ezilme olduğu açıklanmıştı. Hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit Berlin'de yaptığı açıklamada, Scholz'un sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve normal programına devam edeceğini söyledi.

Öte yandan, bugün Başbakanlık'taki makamına gelen Scholz, yarın Münih Uluslararası Otomobil Fuarı'na (IAA) katılacak. Scholz, Hindistan'da 8 Eylül'deki G20 Liderler Zirvesi'ne gitmeden önce 6 Eylül'de bütçe görüşmeleri kapsamında Federal Meclis'te konuşma yapacak.

OLAF SCHOLZ G20 LİDERLER ZİRVESİNE "KORSAN BANDI" İLE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Delhi'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti. Erdoğan, kısa süre önce geçirdiği kaza nedeniyle "korsan bandı" olarak bilinen siyah göz bandı takan Scholz'e geçmiş olsun dileklerini iletti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından ikili görüşmelerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. Türkiye-Almanya ikili ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği diyalog mekanizmasının yeniden işletilmesi, Rusya-Ukrayna savaşı ile bölgesel ve küresel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Geçtiğimiz cumartesi günü koşu yaptığı sırada düşerek yaralanan Scholz görüşmeye, yüzünde darbeye bağlı ezilme meydana gelmesi sonucu taktığı "korsan bandı" olarak bilinen siyah göz bandı ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'e geçirdiği kaza nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan ayrıca Türkiye-Almanya arasında 2022 yılında ulaşılan 45 milyar dolarlık ticaret hacmini artırmak için enerji arzı, yenilenebilir enerji, inovasyon ve teknoloji transferleri gibi alanlarda iş birliğini güçlendirmek gerektiğini ifade etti.Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.