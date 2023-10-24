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Almanlar şokta! Galatasaray, Bayern Münih'i ilk yarıda sahadan sildi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde evinde ağırladığı Bayern Münih karşısında şut ve gol beklentisi oranında büyük bir üstünlük elde etti. Maçın ilk yarısında Bayern Münih kalesine 16 şut çeken Galatasaray, 2003/04'ten bu yana bu alanda en fazla şut çeken ve son 20 yıl içerisinde ilk yarıda 2.14 gol beklentisiyle oynayan tek takım oldu.