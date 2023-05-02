Almancıların 'Aşk, Mark ve Ölüm'ü: Kurban kafası yoruyor beni

Almanya'daki gurbetçilerin müzik kültürünü anlatan Aşk, Mark ve Ölüm belgeseli, dijital sinema platformu Mubi'de gösterimde.

1961'de çıkan yasayla Türkiye'den Almanya'ya göçenlerin, onların çocuklarının ve torunlarının yaşattığı bağımsız müzik kültürünün hikayesinin anlatıldığı belgeselde Cem Karaca, Derdiyoklar, Muhabbet, Killa Hakan, Kabus Kerim ve Yüksel Özkasap gibi dönemin sanatçılarına yer verildi.

Ekşın'da Muammer Brav'ın konuğu olan belgeselin yönetmeni Cem Kaya, aşkın hasreti, markın, paraların nasıl kazanılıp nasıl harcandığını, ölümün ise yabancı düşmanlığını, kundaklamaları ve öfkeli ikinci nesli anlattığını söyledi.

Belgesel ismini de Aras Ören'in şiirinden alıyor.