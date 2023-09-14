Alman turistler Bayburt'a hayran kaldı

Almanya'dan bisikletle yola çıkan Alman gençler Bayburt'a geldi

BAYBURT - Almanya'dan bisikletleriyle yola çıkan, Türkiye'ye pedal çevirerek gelen 4 kafadar gezgin, gezi amaçlı geldikleri Bayburt'ta mola verdiler. Jannik Westerholz, Kai Gilbrich, Anna Arndt ve Karl Arndt isimli gençler, Bayburt'un doğasına, havasına, yemeklerine hayran kaldıklarını ifade ederek, Türkiye'nin birçok ilini gezeceklerini, buradan da Artvin'e doğrul yol alacaklarını söylediler.

Bayburt'un sakin, huzurlu, havasının temiz olduğunu kaydeden 23 yaşındaki Jannik Westerholz, bu nedenle Bayburt'u çok sevdiğini vurguladı. Bununla birlikte Türkiye'nin en büyük 3'üncü kalesi olan Bayburt Kalesinin görkemli haline hayran kaldığını sözlerine ekleyen Westerholz, gezi rotalarını tamamladıktan sonra Almanya'ya döneceklerini, başka tarihlerde arkadaşlarıyla birlikte yeniden Türkiye'ye geleceklerini, Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu ifade etti.

Şehir merkezinden bisikletleriyle geçen Alman turistlere meraklı gözlerle bakan Bayburtlular, "Bayburt'a hoş geldiniz, karnınız aç mı?" diyerek misafirperverlikliklerini gösterdiler. Gördükleri sevgi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen Alman turistler Bayburtlulara tercüman aracılığıyla teşekkür ederek, şükranlarını sundular. Türkiye'nin birçok ilinde insanların kendilerine sevgi gösterisinde bulunduğunu kaydeden, Westerholz, "Türkiye çok güzel, insanı çok misafirperver bizi gören herkes bizimle çok güzel ilgileniyor, hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.