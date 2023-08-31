Alman Turistin Tatili Hastane Faturasıyla Kabusa Döndü

Ayağında kesik oluşan Alman turiste 6 dikiş, 28 bin liraya mal oldu

Alman turist güzel başlayan tatilin ortasında 972.07 Euro'luk faturayla şaşkına döndü

ANTALYA - Ailesiyle birlikte Manavgat ilçesine gelen Hans Georg Shucht isimli Alman vatandaşının güzel başlayan tatili hastane faturasıyla kabusa dönüştü. Yürüyüş yaparken çürüyen köprü saçının kestiği ayağına Side'de bulunan özel hastanede 6 dikiş atılan turiste 972.07 Euro fatura çıkarıldı. Fatura karşısında şaşkına dönen Hans Georg Shucht, turistlere uygulanan fiyatlar konusunda yetkililerden yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre; eşi, çocukları ve arkadaşlarıyla birlikte tatil için Side'ye gelen Alman vatandaşı Hans Georg Shucht, 2 gün önce akşam saatlerinde grup halinde sahilde yürüyüşe çıktı. Kaldıkları otelin önündeki yürüyüş yolunda yaklaşık 500-600 metre gittikten sonra yürüyüş yolu üzerinde bir köprüden geçtiği sırada Hans Georg Shucht'un ayağı çürüyen saçın içerisine girerek kesikler oluşmasına neden oldu.

Otele döndükten sonra taksi ile Side'de bulunan Side Özel Anadolu Hastanesi'ne giden Hans Georg Shucht'un ayağına pansuman yapıldıktan sonra 6 tane dikiş atıldı. Muhasebeye gelindiğinde kesilen 972,07 Euro tutarındaki fatura karşısında şaşkına dönen Hans Georg Shucht, sadece 6 adet dikiş için bu kadar para istenmesine anlam veremedi.

Ödemeyi yaptıktan sonra oteline dönen Hans Georg Shucht, aynı olayın başkalarına yapılmaması için yetkilileri göreve davet etti.

Türkiye tatilinin çok güzel başladığını belirten Hans Georg Shucht, "Ailem ve arkadaşlarımla birlikte 6 kişilik bir grup olarak Side'ye tatile geldik. Tatilimiz çok güzel bir şekilde sürerken, önceki akşam yürüyüş sırasında bir köprüden geçerken köprüde çürüyen bir bölümde ayağım sıkıştı. Kesik oluştu. Akşam Side'de bulunan özel hastaneye giderek pansuman yapıldı ve 6 tane dikiş atıldı. Çıkan fatura inanılacak gibi değildi. 6 dikiş için 972,07 Euro fatura kesilmişti. Bana öncesinde fiyat konusunda bilgilendirme yapılmadı. Ödediğim bu fatura bizim güzel başlayan tatilimizin adeta zehire dönüşmesine neden oldu. Türkiyedeki yetkililerin bu konuda gerekli incelemeleri yapmalarını istiyorum. Benim başıma gelen diğer insanların başına gelmesin" dedi.