Alman Turist Manavgat'ta Hayatını Kaybetti

Manavgat'ta eşiyle birlikte tatil yapmakta olan Alman uyruklu Wilhelm Karl Haide, kaldığı odada fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, tatil için Türkiye'ye gelen Alman uyruklu Wilhelm Karl Haide (71), eşiyle birlikte Kızılağaç Turizm merkezinde bulunan 5 yıldızlı otele yerleşti. Dün sabah Wilhelm Karl Haide'nin yatakta fenalaşması üzerine eşi otel görevlilerine durumu bildirdi. Odaya gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Alman turistin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bazı sağlık problemleri olduğu bildirilen Wilhelm Karl Haide'nin cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA