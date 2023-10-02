Alman Turist Alanya'da Hayatını Kaybetti
Alanya'da tatil yapan Alman turist, otel odasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin odasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Alman turist, yaşamını yitirdi.
Avsallar Mahallesi'nde bir otelde ailesiyle tatil yapan Almanya vatandaşı Wilhelmine Heike Waktas (66) odasında rahatsızlandı.
Eşinin yardım istemesi üzerine otele gelen 112 Acil Sağlık ekibi, fenalaşan Waktas'ı ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.
Waktas, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Turizm