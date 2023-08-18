Alman Seyahat Acenteleri Kemer'de Buluşacak

Antalya'nın Kemer ilçesinde 2-5 Kasım'da düzenlenecek toplantıda Almanya'dan 150 seyahat acente yetkilisi katılacak.

Kemer'de 02-05 Kasım'da Allianz Bağımsız Acenteler Derneği (ASR) tarafından seyahat acenteleri ile Alman eski milletvekillerinin ve Alman turizm medyasının yer alacağı 200 kişilik üye toplantısı yapılacak. Toplantı 'Turizm Senin Geleceğin' mottosuyla gerçekleştirilecek. Pandemi dönemi sonrası oluşan kalifiye personel eksikliği sorununa dikkat çekilecek görüşmelerde Almanya ve Türkiye'deki turizm okullarındaki öğrenciler arasında değişim projelerinin hayata geçirilmesi değerlendirilecek. Son yıllarda Antalya'ya gelen Alman turist sayısındaki artış nedeniyle Kemer'de gerçekleştirilecek toplantıda ASR üyesi seyahat acentelerine Türk turizmindeki hizmet kalitesini yakından gösterme fırsatı sağlayacak.

Toplantı hakkında bilgiler veren Allianz Bağımsız Acenteler Derneği (ASR) Başkanı Anke Budde, 'Son dönemde Türkiye'ye ilgi giderek artıyor. Güvenli Turizm Sertifikası, temizlik ve hijyen, hizmet kalitesi ve iklimi nedeniyle Türkiye'ye ilginin artmasından dolayı memnun olduğumuz için bu organizasyonu Türkiye'de yapmak istedik' dedi.

Turizm sektörünün önde gelen kişileriyle personel sıkıntısının görüşüleceğine değinen Budde, '2021 yılında Turizm Senin Geleceğin' isimli proje hayata geçirmiştik. Bunu sürdürmek ve personel sıkıntısı gibi konuların çözümünü konuşmak istiyoruz. Bunun için de öğrenci değişim programlarıyla sektörün içerisinde bu sorunu nasıl bertaraf edebileceğimizi görüşmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde Almanya'dan Türkiye'ye ve Türkiye'den Almanya'ya öğrenci değişimi gibi programlarda sıkıntıları ortadan kaldırabileceğimizi umut ediyoruz? diye konuştu.