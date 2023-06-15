Alman otomobil tedarikçisi Çin'de yeni bir elektrikli mobilite tesisi kuruyor

Alman otomobil tedarikçisi ZF Friedrichshafen AG, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da yeni bir elektrikli mobilite tesisinin temelini attı. Fabrika öncelikle elektrikli aks tahrik üniteleri üretecek ve ilk aşama faaliyetleri 2025 yılında başlayacak. Şirket, Çin'deki elektromobilite trendleri nedeniyle bu ülkedeki varlığını genişletmeye çalışıyor.

Alman otomobil tedarikçisi ZF Friedrichshafen AG, Salı günü Çin'de yeni bir elektrikli mobilite tesisinin temelini attı.

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da kurulacak fabrika, öncelikle elektrikli aks tahrik üniteleri üretecek. Fabrikanın ilk aşama faaliyetleri 2025 yılında başlayacak.

Şirket, elektromobilite gibi geleceğe yönelik trendler söz konusu olduğunda Çin ön plana çıktığı için bu ülkedeki varlığını genişletmeye çalıştığını açıkladı.

SES (İngilizce): STEPHAN VON SCHUCKMANN, ZF Group Yönetim Kurulu Üyesi

E-mobilite alanında en hızlı büyüyen pazar olan Çin, bizim için e-mobilitede en yüksek büyümeyi sunuyor. Çin'deki e-mobilite gelişimine baktığımızda, 2025 ve 2026 yıllarına kadar yeni elektrikli araçların yüzde 50'den fazlasına ulaşacağı bir kırılma noktası görüyoruz. Bu, dünyanın geri kalanında görülmemiş bir durum. Biz tam da bu gelişimin peşindeyiz. Bu nedenle gerek Çin içinde gerekse Çin dışında, bu pazardaki güçlü gelişimin getirdiği pazar talebini karşılamak için gerekli her türlü yatırımı yapacağız. Çabamız ve motivasyonumuz, bu pazar gelişimine yönelik ürünleri bölge dışına, özellikle Shenyang dışına tedarik etmektir."

Alman otomobil tedarikçisi 2022 yılında Çin'de Jinan, Rizhao, Shanghai, Hangzhou, Zhangjiagang ve Guangzhou dahil olmak üzere altı bölgede yeni üretim tesisleri ve geliştirme projeleri başlattı.

Şirketin Çin'deki satışları geçen mali yıl içinde bir önceki yıla göre yüzde 10'luk artışla 7,7 milyar euroya (8,38 milyar ABD doları) ulaştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shenyang kentinden bildiriyor.

(XHTV)