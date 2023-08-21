Alman Kadın Turist Alanya'da Kayboldu

Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde bulunan bir otelde tatil yapan Alman kadın turist 4 gün önce kayboldu. 250 kişilik uzman ekip tarafından yapılan arama çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 gün önce kaybolan Alman kadın turisti 250 kişilik uzman ekip arıyor.

Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde bulunan bir otele tatile gelen ve sabah erken saatlerde otelden çıkarak 4 gündür kendisinden haber alınamayan Alman kadın turist için ekipler arama çalışmalarına devam ediyor. Alman Annegret Kandzorra Linow (72), kızı, damadı ve torunlarıyla birlikte 4 gün önce Alanya'ya tatile geldi. İncekum'daki bir otele yerleşen ve sabah erken saatlerde torunu ile birlikte kaldığı odadan tek başına ayakkabılarını giymeden çoraplı olarak dışarı çıkan yaşlı kadından halen haber alınamıyor. Çok sayıda jandarma, jandarma komando, Afet ve Acil Durum Alanya (AFAD) ile Acil Hava Arama Kurtarma Manavgat ekibinin katıldığı arama çalışmalarını Antalya İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Kemal Erbay ile Akseki Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Ali Sevindi bizzat yönetiyor.

Otelin yakınında bulunan tüm ormanlık alan ve çevresinde bulunan mezarlıklar, muz seraları, bağ/bahçeler ve metruk evler didik didik arandı. Yaşlı kadını arama çalışmalarına kayıp Alman kadının kızı Diana Kandzorra ve damadı André Wegner de bizzat katıldı.

İHA muhabirine kayınvalidesinin nasıl kaybolduğunu anlatan Alman damat André Wegner, ayrıca arama yapan tüm yetkililere teşekkür ederek şunları söyledi:

"Ayın 18'inde otele yerleştik. Eşim ve ben bir odada, kızım ve kayınvalidem başka bir odada kalıyorlardı. Kayınvalidemin isteği üzerine Alanya'ya tatile geldik. Kendisi çok istiyordu Alanya'yı. Hasta olduğunu biliyordu ve tatil yapmak istediğini söyledi bize. Sabah kalktığımızda annemiz kaybolmuştu. Otelde bulamayınca jandarmaya haber verildi. Unutkanlık hastalığı vardı. Üstünde pembe tişört, ayağında beyaz çorap vardı. Çorapla çıkmış odadan. Kızım da fark etmemiş çıktığını. Kolundaki otele ait bandı çıkarmış, telefonunu bırakmış ve çıkmış odadan. Bu arada tüm arama ekiplerine teşekkür ediyoruz."

250 kişi arıyor

Arama Kurtarma Ekip Lideri Ramazan Başkan, ilk günden beri sahada arama çalışmalarına devam ettiklerini söyleyerek, "Yaklaşık 40 kişi ile sahadayız. İlk günlerde ormanlık ve yüksek alanlarda arama yaptık. Yakından uzağa doğru arama yaptık. Şimdi muz bahçeleri, seralar ve mezarlıklar aranıyor. Jandarma, komanda taburları ile birlikte 250 kişi ile arama kurtarma yapılıyor" dedi.

Manavgat Acil Hava Arama Kurtarma Ekip Lideri Çağla Jahn da 30 kişilik ekip ile bölgede arama kurtarma çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiklerini ifade etti.

Öte yandan, yaşlı kadının üzerinde beyaz şort ve turuncu gömlekli şekilde bir iş yerinin önünden geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA