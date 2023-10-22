Allen Greene kimdir? Allen Greene hayatı ve biyografisi!

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ALLEN GREENE KİMDİR?

Claude Allen Greene IV, 10 Nisan 1977 doğumlu bir isimdir. 2018'den 2022'ye kadar Auburn Üniversitesi'nin atletizm direktörü olarak görev yapmıştır. Daha önce Buffalo Üniversitesi'nde atletizm direktörlüğü yapmış ve Mississippi Üniversitesi'nde yardımcı atletizm direktörü olarak görev almıştır. Greene, eğitimini Notre Dame Üniversitesi'nde tamamlamış ve burada iki yıl boyunca Notre Dame Fighting Irish beyzbol takımında başlamıştır. 1998 Büyük Lig Beyzbol Seçmeleri'nde, New York Yankees tarafından dokuzuncu turda seçilmiştir.

Daha sonra New York Yankees için Oneonta Yankees, Greensboro Bats, Tampa Yankees ve Elmira Pioneers gibi minor lig takımlarında dört yıl boyunca beyzbol kariyeri yapmıştır. Greene, Bellevue, Washington'da büyümüş ve Seattle'daki O'Dea High School'dan mezun olmuştur. Okul yıllarında beyzbol ve basketbol oynamış ve 1995 yılında mezun olmuştur.