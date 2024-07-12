Allan Saint-Maximin maaşı ne kadar? Saint Maximin yıllık ne kadar kazanıyor, Fenerbahçe'de ne kadar kazanacak?

Allan Saint-Maximin maaş! Adı Fenerbahçe ile anılan Allan Saint Maximin, Al-Ahli'de forma giyiyor. Saint-Maximin transferini Fenerbahçe'nin kiralık olarak bitirmesi gündemde. Allan Saint-Maximin maaş bilgisi merak ediliyor. Saint Maximin yıllık ne kadar kazanıyor merak ediliyor. Peki, Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'ye transfer olursa Fenerbahçe yıllık ne kadar kazanacak? Detaylar...

ALLAN SAİNT-MAXİMİN MAAŞI NE KADAR?

Allan Saint-Maximin'in Al-Ahli'deki maaşı 14 milyon dolardır. İddialara göre Fenerbahçe, oyuncunun maaşının yaklaşık %35'ini karşılamayı teklif etti. Eğer Fenerbahçe Allan Saint-Maximin transferini bitirirse Saint-Maximin'e 4,5 milyon euro maaş ödeyecek.

ALLAN SAİNT MAXİMİN HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Allan Irénée Saint-Maximin 12 Mart 1997 doğumlu, forvet pozisyonunda görev yapan Fransız futbolcudur. Dûrî el-Muhtarifin es-Suudî takımlarından El-Ehli'de forma giymektedir.

ALLAN SAİNT-MAXİMİN KARİYERİ

Saint-Étienne

Saint-Maximin, Saint-Étienne formasıyla ilk profesyonel maçına 29 Ağustos 2013'te Esbjerg'e 1-0 yenildikleri UEFA Avrupa Ligi eleme maçında çıktı. İlk lig maçına ise 1 Eylül 2013'te 2-1 kazandıkları Bordeaux maçında oyuna sonradan girerek çıktı.

Saint-Étienne ile geçirdiği 2 yılda 17 maça çıkan Saint-Maximin, gol atma başarısı gösteremedi.

Monaco

31 Temmuz 2015'te Monaco'ya transfer oldu, hemen ardından Alman kulübü Hannover 96'ya kiralandı. Alman ekibinde bir yıl geçirdikten sonra yine bir yıllığına Bastia'ya kiralandı.

Monaco formasıyla 2 maça çıkan Saint-Maximin, skor katkısı veremedi.

Nice

Saint-Maximin, 7 Ağustos 2017'de Nice takımına 10 milyon euro karşılığında transfer oldu. Burada ilk maçına 11 Ağustos 2017'de Troyes karşısında çıktı. İlk golünü ise UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Zulte Waregem'e karşı kaydetti.

Nice ile iki yılda toplam 74 maça çıkan Saint-Maximin, 9'u ligde olmak üzere 11 gol attı.

Newcastle United

Saint-Maximin, 2 Ağustos 2019'da Premier League ekiplerinden Newcastle United ile altı yıllık bir sözleşme imzaladı. İlk maçına Premier League'in ilk haftasında 1-0 kaybettikleri Arsenal maçında çıktı. İlk golünü ligde Sheffield United'a karşı attı.