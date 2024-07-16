Allan Saint-Maximin KOC03 uçak takip! (CANLI) Allan Saint-Maximin saat kaçta İstanbul'da olacak?

Uçak takip! Allan Saint-Maximin'in İstanbul'a varış saatini merak edenler için KOC03 uçak takibi başladı. Canlı olarak takip edilen uçuş bilgilerine göre, Saint-Maximin'in ne zaman İstanbul'da olacağı belli oldu. flightradar24 canlı uçak takip KOC03 için yapılıyor. Peki, Allan Saint-Maximin saat kaçta İstanbul'a gelecek, uçağı saat kaçta inecek? Detaylar...

ALLAN SAİNT-MAXİMİN UÇAK TAKİBİ

Allan-Saint Maximin'i taşıyan uçak KOC03, İstanbul'a doğru yola çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun verdiği bilgilere göre, Allan Saint-Maximin sağlık kontrolü ve resmi imza için bugün saat 19.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.

ALLAN SAİNT-MAXİMİN PİYASA DEĞERİ

Öte yandan tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değerinin ise 18 milyon euro olduğu bildirildi. Geçen yaz İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'dan 27 milyon Euro karşılığında Arap ekibine transfer olan deneyimli futbolcu; sol kanat, sağ kanat ve forvet arkasında oynayabiliyor.