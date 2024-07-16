Allan Saint-Maximin kiralık mı, satın alma opsiyonu var mı? Fenerbahçe Allan Saint-Maximin bonservisini aldı mı, kiralık mı?

Allan Saint-Maximin kiralık mı? Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu. Peki, Allan Saint-Maximin kiralık mı, satın alma opsiyonu var mı? Taraftarlar Fenerbahçe Allan Saint-Maximin bonservisini aldı mı, kiralık mı transfer oldu merak ediyor. İşte Saint-Maximin transfer ve sözleşme detayları haberimizde...

ALLAN SAİNT-MAXİMİN KİRALIK MI?

Fenerbahçe, Al Ahli forması giyen Allan Saint-Maximin'in kiralık transferi için hem kendisi hem de kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı. Yıldız futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a gelecek.

ALLAN SAİNT-MAXİMİN KAP AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Allan Irénée Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Al-Ahli ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir" denildi.

FENERBAHÇE ALLAN SAİNT-MAXİMİN'E NE KADAR ÖDEYECEK

Sarı lacivertli takım, Allan Saint Maximin için Al Ahli'ye oyuncunun maaşı, kiralama ücreti ile birlikte menajerlik ücreti de dahil toplam 8 milyon euro civarında bir bedel ödeyecek.

Maxim'in ve ailesinin bugün sağlık kontrollerinden geçmek ve Fenerbahçe'ye imza atmak için 19:15'te İstanbul'a geleceği belirtildi.

SAİNT MAXİMİN'İN PERFORMANSI

Maximin, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 maça çıktı. Fransız yıldız, 4 gol ve 10 asistlik bir performans ortaya koydu.