Allan Saint-Maximin forma numarası kaç olacak? Saint-Maximin Fenerbahçe'de kaç numaralı formayı giyecek, belli oldu mu?

Saint-Maximin Fenerbahçe'de kaç numaralı formayı giyecek? Fenerbahçe Allan Saint-Maximin'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Yıldız futbolcunun takıma katılmasının ardından forma numarası kaç olacak merak edildi. Allan Saint-Maximin'i Al Ahli'deki forma numarası 97 idi. Peki, Allan Saint-Maximin forma numarası kaç olacak? Detaylar haberimizde...

ALLAN SAİNT-MAXİMİN KAÇ NUMARALI FORMAYI GİYECEK?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin'in forma numarası henüz belli olmadı. Saint-Maximin'in'in eski takımlarında giydi forma numaraları şu şekildedir:

Al-Ahli SFC: 97

Newcastle United: 10

OGC Nice: 7

AS Monaco: 12

SC Bastia: 6

ALLAN SAİNT-MAXİMİN FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe'nin kiralık transferi konusunda görüşmelere başladığını açıkladığı Allan Saint-Maximin, saat 19.45 sularında İstanbul'a geldi. 27 yaşındaki Fransız futbolcu, sağlık kontrolünün ardından sarı-lacivertlilere imza atacak.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Allan Irénée Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Al-Ahli ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir" ifadelerine yer verildi.