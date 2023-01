Netflix platformunun son dönemde yoğun ilgi gören yapımları arasında yer alan All Of Us Are Dead 2. sezon ne zaman çıkacak? Merak ediliyor ve birçok kişi bu nedenle Netflix All Of Us Are Dead 2. Yeni Sezon fragmanı izle aramasını gerçekleştiriyor. Peki, All Of Us Are Dead 2. sezon ne zaman çıkacak? All Of Us Are Dead 2. sezon yayınlandı mı? Netflix All Of Us Are Dead 2. Yeni Sezon fragmanı izle!

ALL OF US ARE DEAD 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Netflix tarafından ikinci sezon onayını alan All Of Us Are Dead dizisinin yayın tarihine dair henüz bir duyuru gerçekleştirilmedi. Dizinin yeni sezonunun izleyici ile buluşacağı tarih gizliliğini korumaya devam ediyor.

ALL OF US ARE DEAD 2. YENİ SEZON FRAGMANI İZLE

İnternet üzerinde yayınlanan sahte fragmanlar nedeniyle birçok izleyicinin kafası karışmış durumda. İnternette yer almakta olan fragmanlar, eski bölümlerin kesitlerinden hazırlanan parodi fragmanlardır ve 2. sezona dair görüntüler içermemektedir. Henüz Netflix tarafından konuya ilişkin olarak resmi bir fragman yayınlanmadı.