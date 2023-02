Netflix'i sevilen zombi dizilerinden bir tanesi olan ve izleyiciler tarafından oldukça beğenilen All Of Us Are Dead 2. sezon ne zaman? Merak ediliyor ve araştırılıyor. Sevilen dizinin yeni sezonu izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, All Of Us Are Dead 2. sezon ne zaman? All Of Us Are Dead yeni sezon fragmanı ne zaman yayınlanacak? All Of Us Are Dead 2. sezon fragmanı!

İzleyicilerinin yoğun ilgisini toplamayı başaran dizinin yeni sezonu heyecanla beklenirken bir yandan da All Of Us Are Dead 2. sezon ne zaman? Sorusu, gündemde yer alıyor. Merakla beklenmekte olan All Of Us Are Dead 2. sezon için hangi tarihte yayınlanacağı merak konusu oluyor.Peki, All Of Us Are Dead 2. sezon ne zaman? All Of Us Are Dead yeni sezon fragmanı ne zaman yayınlanacak? All Of Us Are Dead 2. sezon fragmanı!

ALL OF US ARE DEAD 2. SEZON NE ZAMAN?

Birinci sezonu dizinin izleyicileri tarafından oldukça yoğun ilgi görmekte olan ve beğenilen dizinin ikinci sezonu heyecanla araştırılırken Netflix tarafından yapılan açıklama ile birlikte ikinci sezonun onayladığı duyuruldu. Buna göre ikinci sezon onayını alan dizi, kısa süre içerisinde izleyici ile buluşacak. Fakat konuya ilişkin olarak dizinin ikinci sezonunun hangi tarihte yayınlanacağı bilinmemekte.

ALL OF US ARE DEAD 2. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevilen dizinin Netflix tarafından 2. sezon onayı almasına rağmen henüz bir yeni sezon fragmanı yayınlanmadı. Konuya dair yaşanacak olan sıcak gelişmeler ile birlikte haberimiz güncellenecektir.

ALL OF US ARE DEAD KONUSU NEDİR?

All Of Us Are Dead, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalan bir grup öğrencinin hikayesini konu ediyor. Bir zombi virüsü bir okulu hızla etkisi altına alır. Virüs öğrencilerin bir kısmını yok ederken, sağ kalan öğrenciler, hayatta kalmak ve okuldan kaçmak için birlikte savaşır.