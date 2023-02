Konusu ile birçok kişinin dikkatini çekmeyi başaran All Of Us Are Dead 2. sezon ne zaman? Merak ediliyor. Bir zombi istilası sonrasında hayatta kalma mücadelesini anlatmakta olan dizinin izleyicileri All Of Us Are Dead 2. sezon ne zaman? Sorusunu araştırmakta. Peki, All Of Us Are Dead 2. sezon ne zaman? All Of Us Are Dead 2. sezon fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

ALL OF US ARE DEAD 2. SEZON NE ZAMAN?

İlk sezonu oldukça yoğun ilgi gören ve beğenilen dizinin ikinci sezonu heyecanla araştırılırken Netflix tarafından yapılan açıklama ile birlikte ikinci sezonun onayladığı duyuruldu. Buna göre ikinci sezon onayını alan dizi, kısa süre içerisinde izleyici ile buluşacak. Fakat konuya ilişkin olarak dizinin ikinci sezonunun hangi tarihte yayınlanacağı bilinmemekte.

ALL OF US ARE DEAD KONUSU

All Of Us Are Dead, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalan bir grup öğrencinin hikayesini konu ediyor. Bir zombi virüsü bir okulu hızla etkisi altına alır. Virüs öğrencilerin bir kısmını yok ederken, sağ kalan öğrenciler, hayatta kalmak ve okuldan kaçmak için birlikte savaşır.