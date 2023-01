İzleyenlerin oldukça beğendiği All Of Us Are Dead 2. sezon fragmanı merak ediliyor ve internet üzerinde sıklıkla 2. sezona dair aramalar gerçekleştiriliyor. İşte All Of Us Are Dead 2. sezon fragman İZLE! All Of Us Are Dead 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

ALL OF US ARE DEAD 2. SEZON FRAGMAN İZLE

2. Sezon onayını alan dizinin fragmanına dair asılsız videolar internet üzerinde dolaşıyor olsa da henüz resmi bir fragman yayınlanmadı. Netflix tarafından en kısa süre içerisinde 2. sezon fragmanının yayınlanması bekleniyor. Yeni sezon fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisine eklenecektir.

ALL OF US ARE DEAD 2. SEZON NE ZAMAN?

Ekranların sevilen ve ilgi gören zombi dizisi All Of Us Are Dead, yeni sezonu için onay verildi fakat yeni sezon için henüz bir yayın tarihi resmi olarak belirtilmedi. All Of Us Are Dead 2. sezon yayın tarihi netlik kazandığında haberimiz güncellenecektir.