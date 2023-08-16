Son günlerde sosyal medya üzerinde yer almakta olan videolarda bulunan Alkolsüz şampanya, internet üzerinde tartışmalara neden oldu. Peki, Alkolsüz şampanya günah mı? Alkolsüz şampanya içmek günah mı, değil mi? GİMDES'ten Alkolsüz Şarap açıklaması!

Alkolsüz şampanya günah mı? Sorusu, gündeme gelen tartışmaların ardından konu hakkında en çok merak edilen sorulardan bir tanesi oldu. Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği Başkanı Dr. Hüseyin Kâmi Büyüközer, alkolsüz şarap ve bira ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Alkolsüz şampanya günah mı? Alkolsüz şampanya içmek günah mı, değil mi? GİMDES'ten Alkolsüz Şarap açıklaması!

ALKOLSÜZ ŞAMPANYA GÜNAH MI?

Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, "Fıkıhta, harama götürebilecek yolların da haram kapsamında zikredildiği her sorumlu mümin tarafından bilinen bir gerçektir. Bu sebeple bir Müslüman toplumda sarhoş edici ürünlerin cins ismi olarak yerleşmiş şarap, bira, şampanya, rakı vs. gibi kavramları, isterse içeriklerinde alkol oranı sıfıra kadar indirilmiş olsa dahi, bir Müslüman bu isimlerle ürün üretemez ve bu ürünleri tüketemez." Dedi.

"ŞEYTANİ KURNAZLIK"

Gün geçmiyor ki gayrimüslim sermaye odakları, Müslümanları ifsad ederek hem maddi menfaat elde etmek hem manevi hayatlarını tahrip etmek için yeni yeni hamleler içerisine girmesin. Şimdilerde alkollü içecekler olarak bildiğimiz bira, şarab ve viski asırlardır alkollü içki isimleri olarak toplum belleğinde yer aldığı halde güya alkolsüz hale getirdiklerini söyleyerek aynı ismi devam ettirmeye çalışıyorlar. Böylelikle yeni nesillere, aynı ismi taşıyan iki içecek arasında birbirine geçmeyi kolaylaştırma gibi şeytani bir kurnazlık peşindedirler. Alkolsüz dedikleri bu içeceklerde ise izin veren devletlerin kodeksinde açıkça alkol içerdikleri bildirilmektedir.

Dr. Hüseyin Kâmi Büyüközer

"BUNLARA SERTİFİKA VERİLEMEZ"

GİMDES Helal Standardımızın temelini teşkil eden fetvalardan birini burada zikredelim. Kur'an-ı Kerim'de açıkça haram ve necis olarak zikredilmiş şarap, domuz gibi kavramlar zikredilerek üretilen ürünler isterse bu maddelerin zerresini bile içemesin, bu isimlerle üretilen ürünlere Helal Sertifikası verilemez. Zira biz inanıyoruz ki Allah'ın şiddetle uzak kalmamızı istediği bu maddelerin isimlerini ya da aromasını taşıyan bu ürünlerle bağlantılı olarak insanlarda bu haramları hafife alma duygusunu geliştirecek ve bir müddet sonra hakikisini tüketmeye doğru yol açabilecektir.

"O DA HARAM, ÖTESİ YOK"

Fıkıhta, harama götürebilecek yolların da haram kapsamında zikredildiği her sorumlu mümin tarafından bilinen bir gerçektir. Bu sebeple bir Müslüman domuzdan yapılmadığı halde sentetik domuz aroması içeren, ya da sadece ismini taşıyan bir sucuk üretemez, böyle bir ürünü tüketemez. Aynı şekilde toplumda sarhoş edici ürünlerin cins ismi olarak yerleşmiş şarap, bira, şampanya, rakı vs. gibi kavramları, isterse içeriklerinde alkol oranı sıfıra kadar indirilmiş olsa dahi, bir Müslüman bu isimlerle ürün üretemez ve bu ürünleri tüketemez.